Bilodeau et sa nouvelle partenaire suivront les traces de Virtue et Moir

MONTRÉAL — Charlie Bilodeau et sa nouvelle partenaire Lubov Ilyushechkina comptent emprunter le même sentier que celui des ex-danseurs Tessa Virtue et Scott Moir au cours des prochains mois. Un chemin qui, l’espèrent-ils, les mènera comme leurs compatriotes à la conquête de l’or olympique.

Après une pause d’un an, Bilodeau a annoncé récemment qu’il patinera en compagnie d’Ilyushechkina, sous la supervision de l’entraîneur Richard Gauthier, de son collègue Bruno Marcotte, ainsi que des chorégraphes Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon. L’objectif étant de se retrouver parmi l’élite mondiale chez les couples.

«Je me sens plus léger, je me sens rafraîchi, et je suis prêt à travailler et à mettre tous les efforts avec Lubov, a mentionné Bilodeau à La Presse canadienne mardi. Je pensais que ce serait difficile de revenir à la compétition après une année sabbatique, mais en même temps, d’après ce que j’ai vu en compétition la saison dernière, il y a encore de la place (pour nous). Le sport n’a pas évolué de manière exponentielle cette saison, donc c’est possible de revenir sur le circuit par la grande porte.»

Le nouveau duo canadien, qui patine ensemble depuis seulement trois semaines, fera la navette cet été entre l’aréna Martin-Brodeur et le complexe sportif Gadbois, où est établie la prestigieuse école de patinage artistique Montréal international, fondée par Dubreuil et Lauzon.

C’est à cet endroit que Virtue et Moir ont peaufiné leurs programmes en prévision des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, alors qu’ils patinaient en compagnie de leurs principaux adversaires sur la scène internationale, les Français Gabrielle Papadakis et Guillaume Cizeron. Bilodeau, alors un témoin privilégié de cette technique d’entraînement inédite, s’est dit inspiré par ce qu’il a vu.

«Patiner avec des danseurs, on dirait que ça nous amène une autre énergie, a évoqué Bilodeau. Nous avons beaucoup à apprendre de cette discipline-là (la danse), et c’est vraiment le ‘fun’ de changer d’ambiance et de s’entraîner avec l’élite mondiale. Le fait de pouvoir patiner à l’époque avec Tessa et Scott, ainsi que Gabrielle et Guillaume, je crois que ça nous a poussés vers le haut.

«C’est cependant la première fois que je vais patiner avec nos principaux rivaux — les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro —, mais je vois ça d’un bon oeil. Plusieurs l’ont fait par le passé, et ils ont eu l’impression de pouvoir se surpasser encore davantage. Nous nous entraînerons donc avec eux, et j’ai bien hâte de voir si ça nous permettra de nous pousser mutuellement vers le haut», a-t-il ajouté.

Le couple canadien n’a pas caché ses intentions de représenter le pays chez les couples aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Bilodeau tentera alors d’améliorer sa neuvième position acquise à Pyeongchang en compagnie de son ex-partenaire Julianne Séguin, de Montréal.

Entre-temps, Bilodeau et Ilyushechkina prévoient participer à leur première compétition de la saison lors des Championnats québécois d’été, en août à Pierrefonds. Le nouveau couple sera ensuite assigné à deux Grands Prix, et s’il fait suffisamment bien, alors il pourrait se qualifier pour les Finales des Grands Prix, à Turin, en Italie, du 5 au 8 décembre. Une annonce sera faite en sens un peu plus tard cette année.

D’ici là, Bilodeau et Ilyushechkina devront s’assurer de poursuivre leur progression. Le champion de Skate America en 2016 n’est cependant pas préoccupé par la perspective d’accumuler de la fatigue cet été, alors qu’il s’échine pendant que la plupart des autres couples bénéficient de quelques semaines de repos avant de se remettre à l’entraînement.

«C’est certain que là on a un coup à donner afin de mettre les choses en place et d’être prêts pour la prochaine saison, mais il reste que nous sommes deux patineurs expérimentés, a-t-il rappelé. Ceci étant dit, c’est certain que ce sont des choses qu’on va devoir gérer attentivement, mais comme le dit le proverbe: ‘on va traverser la rivière quand on sera rendu au pont’.»

Alexandre Geoffrion-McInnis, La Presse canadienne