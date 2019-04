Belt allume les troupes et permet aux Giants de battre les Rays 6-4

SAN FRANCISCO — Brandon Belt a claqué un circuit de deux points en cinquième manche et a produit trois points pour permettre aux Giants de San Francisco de venir à bout des Rays de Tampa Bay 6-4, samedi.

Steven Duggar a récolté trois points produits, alors que Joe Panik a marqué deux points pour aider les Giants à mettre un terme à une séquence de trois défaites.

«Les gens qui sont venus et qui ont vu les matchs et les gars que nous avons au sein de notre formation ont vraiment senti que l’aspect offensif de notre jeu se dirigeait dans la bonne direction, a expliqué Belt. Nous avions simplement besoin que quelques gars débloquent. Nous en avons eu quelques-uns aujourd’hui et heureusement ç’a nous a permis de gagner.»

Belt a frappé un simple d’un point en troisième et a envoyé la balle de Ryan Yarbrough (1-1) dans le champ opposé pour couronner une manche de quatre points en cinquième.

Ji-Man Choi a frappé deux coups sûrs et a produit deux points pour les Rays. Tommy Pham a obtenu un but sur balles en première, prolongeant à 41 matchs sa séquence de matchs avec au moins un but sur balles. Il s’agit d’un record de concession qui a commencé la saison dernière.

Les Rays ont amorcé la rencontre avec un dossier de 6-2, soit leur meilleur départ de l’histoire du club, mais n’ont pas été en mesure de tirer avantage de leur avance d’un point en première et en cinquième.

«Ils ont connu de beaux moments au bâton, a reconnu le gérant des Rays, Kevin Cash. Nous ne nous sommes probablement pas aidés mais nous avons fait de bons jeux devant leur partant.»

Les Giants ont accueilli 31 828 partisans au Oracle Park, soit la plus petite foule depuis le 1er septembre 2010.

Les partisans qui se sont pointé le bout du nez au stade ont assisté à la meilleure performance offensive des Giants depuis le début de la campagne. La formation de San Francisco a été limitée à cinq points lors de ses 18 dernières manches.

Belt et Duggar ont uni leurs efforts pour inscrire les six points des Giants. Kevin Pillar, le septième frappeur, a frappé un simple et a finalement croisé le marbre en troisième. Panik a obtenu deux buts sur balles et a inscrit un point à chaque fois.

«Ce qui est impressionnant c’est que les gauchers ont connu de bonnes présences au bâton contre des lanceurs gauchers, a souligné le gérant des Giants Bruce Bochy. Ils nous ont bombardés et nous nous en sommes bien tiré contre leurs lanceurs gauchers. Nous avons connu un début de saison difficile. Nous tentons toujours de trouver notre erre d’aller.»

Travis Bergen (1-0) a retiré un frappeur en relève de Jeff Samardzija pour récolter sa première victoire en carrière. Will Smith obtenu un troisième sauvetage après avoir oeuvré en neuvième.

«Je suis simplement heureux d’avoir retiré le gars que je devais sortir du terrain», a déclaré Bergen.

Yarbrough a alloué quatre points en trois manches.

