Après 1271 matchs réguliers, l’identité des 16 équipes qui lutteront à compter de mercredi pour l’honneur de soulever la coupe Stanley est connue.

Philipp Grubauer permettra-t-il à l’Avalanche de surprendre les Flames? Qui des Sharks et des Golden Knights redresseront la barre? Est-ce que la jeune brigade des Stars peut rivaliser face au quatuor des Predators? Les Blues poursuiveront-ils sur leur lancée?

Voici un aperçu des séries de premier tour dans l’Association de l’Ouest.

(P1) Flames c. (QA2) Avalanche

Les Flames ont gagné la série saisonnière 3-0 avec un avantage de 14-10 au chapitre des buts marqués.

Flames: Les yeux seront tournés vers les gardiens Mike Smith et David Rittich. Les deux se sont partagé la tâche pendant la saison et ont bien fait pendant les cinq dernières semaines de la campagne. Smith a l’expérience des séries, mais Rittich pourrait être la solution si les Flames espèrent franchir le premier tour pour une deuxième fois seulement depuis leur défaite en finale face au Lightning en 2004. En défensive, des jeunes comme Noah Hanifin, Rasmus Andersson et Oliver Kylington devront s’adapter à la vitesse et l’intensité des séries pour appuyer leur gardien et les vétérans Mark Giordano, Travis Hamonic et TJ Brodie.

Avalanche: Malgré des blessures à Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen dans le dernier droit, l’Avalanche a réussi à se faufiler en séries. Philipp Grubauer n’a pas perdu en temps réglementaire à ses neuf derniers départs (7-0-2) et espérera s’imposer plus longtemps en séries que le printemps dernier, quand il a vite perdu son poste de partant devant le filet des Capitals au profit de Braden Holtby. Derrière Landeskog, Rantanen et Nathan MacKinnon, d’autres attaquants comme Carl Soderberg, Colin Wilson et Derick Brassard devront trouver le moyen de générer de l’offensive.

(P2) Sharks c. (P3) Golden Knights

Les Golden Knights ont gagné la série saisonnière 2-1-1 avec un avantage de 18-10 au chapitre des buts marqués.

Sharks: Martin Jones a gagné 36 matchs au cours de la saison même s’il s’est classé 37e parmi les gardiens ayant disputé au moins 25 matchs avec une moyenne de 2,94 et 50e avec un taux d’efficacité de ,896. Le défenseur Erik Karlsson a été limité à 53 rencontres en raison d’un problème récurrent à l’aine, mais devrait commencer les séries en santé. Timo Meier et Tomas Hertl ont fracassé leur sommet personnel par respectivement 30 et 28 points, enlevant un peu de pression des épaules de Logan Couture, Joe Pavelski et Joe Thornton. Les Sharks ont connu une séquence de sept défaites tard en mars, un bien mauvais moment pour jouer son pire hockey de la saison.

Golden Knights: Sur papier, les Golden Knights ont peut-être une meilleure offensive que le printemps dernier grâce à la présence de Paul Stastny, Max Pacioretty et Mark Stone en appui au trio de William Karlsson, Jonathan Marchessault et Reilly Smith. Pour reproduire la magie de l’an dernier, les Golden Knights devront néanmoins se fier à Marc-André Fleury, qui occupe le huitième rang de l’histoire de la LNH pour les victoires en séries, avec 75. Les Golden Knights ont aussi connu des ennuis dans le dernier droit, perdant sept de leurs huit derniers matchs au calendrier régulier après avoir connu une séquence de 10 victoires en 11 sorties.

(C1) Predators c. (QA1) Stars

Les Predators ont gagné la série saisonnière 3-2 avec une égalité de 14-14 au chapitre des buts marqués.

Predators: Les Predators ont ajouté du muscle à l’attaque en obtenant Brian Boyle et Wayne Simmonds. Ils ont aussi fait l’acquisition de Mikael Granlund. Toutefois, Boyle et Granlund ont obtenu seulement cinq points chacun après leur arrivée à Nashville et Simmonds, trois. Le quatuor défensif composé de Roman Josi, Mattias Ekholm, Ryan Ellis et P.K. Subban demeure la force des Predators, qui ont été éliminés au deuxième tour et au premier tour depuis leur défaite en grande finale en 2017.

Stars: Mats Zuccarello devrait être prêt pour le début des séries, lui qui a été limité à deux matchs avec les Stars en raison d’une fracture à un bras à son premier match après avoir été acquis des Rangers. Zuccarello aura la tâche d’épauler Jamie Benn, Tyler Seguin et Alexander Radulov, alors que les options à l’attaque sont limitées derrière les trois étoiles de l’équipe. Les défenseurs John Klingberg, Esa Lindell et la recrue Miro Heiskanen ont tous amassé au moins 30 points pour les Stars, qui ont une des meilleures jeunes défensives du circuit.

(C2) Jets c. (C3) Blues

Les Jets ont gagné la série saisonnière 3-1 avec un avantage de 18-10 au chapitre des buts marqués.

Jets: Les Jets ont remporté seulement trois de leurs neuf derniers matchs (3-5-1) et comptent sur quelques joueurs comme Patrik Laine et Nikolaj Ehlers qui ont connu des campagnes bien en-deçà des attentes. Ils ont toutefois des joueurs aguerris et si l’équipe se remet à jouer du bon hockey, elle pourrait très bien connaître un deuxième long parcours consécutif, après avoir atteint la finale de l’Ouest l’an dernier. Si le défenseur Josh Morrissey (haut du corps) n’est pas en mesure de commencer les séries, Nathan Beaulieu pourrait se retrouver à la gauche de Jacob Trouba au sein de la première paire.

Blues: Les Blues étaient derniers au classement général de la LNH après les matchs du 2 janvier, mais ils ont ensuite présenté un dossier de 30-10-5. Le gardien Jordan Binnington a compilé une fiche de 24-5-1 au cours de cette séquence, s’avérant un véritable sauveur pour l’équipe. Le jeune Robert Thomas pourrait être la carte cachée du côté de l’attaque, après avoir amassé 13 points à ses 19 derniers matchs, tandis que Vladimir Tarasenko est toujours aussi dangereux, lui qui a inscrit au moins 30 buts lors d’une cinquième campagne consécutive.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne