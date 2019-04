Les Blue Jackets ont-ils des chances face au Lightning au premier tour?

Après 1271 matchs réguliers, l’identité des 16 équipes qui lutteront à compter de mercredi pour l’honneur de soulever la coupe Stanley est connue.

Les Blue Jackets ont-ils des chances contre le Lightning? Est-ce que les Maple Leafs pourront enfin gagner une série? Les Hurricanes peuvent-ils prolonger leur étonnante saison? Après une saison en dents de scie, les Penguins sont-ils au bout du rouleau?

Voici un aperçu des séries de premier tour dans l’Association de l’Est.

(A1) Lightning c. (QA2) Blue Jackets

Le Lightning a gagné la série saisonnière 3-0 avec un avantage de 17-3 au chapitre des buts marqués.

Lightning: Après avoir égalé un record de la LNH avec 62 victoires, les attentes ne pourraient être plus élevées. Une élimination avant la grande finale représenterait une énorme déception. Les yeux seront tournés vers la défensive, alors que le défenseur Victor Hedman a raté la dernière semaine de la saison en raison d’une blessure au haut du corps qui pourrait être une commotion cérébrale. Mais même si la défensive pourrait être fragilisée si Hedman devait rater le début des séries, l’offensive a les munitions nécessaires pour compenser.

Blue Jackets: La formation de l’Ohio avait les Capitals dans les câbles au premier tour le printemps dernier, jusqu’à ce que Lars Eller marque un but chanceux en deuxième période supplémentaire lors de la troisième partie. Les Blue Jackets ont décidé de jouer le tout pour le tout à la date limite des transactions et, après une période d’adaptation, ils ont finalement gagné sept de leurs huit derniers matchs pour se qualifier. Le gardien Sergei Bobrovsky n’aura pas droit à l’erreur et le double lauréat du trophée Vézina n’a pas des statistiques très impressionnantes en séries depuis le début de sa carrière.

(A2) Bruins c. (A3) Maple Leafs

Les Bruins ont gagné la série saisonnière 3-1 avec un avantage de 16-10 au chapitre des buts marqués.

Bruins: Ils ont eu besoin de sept matchs pour vaincre les Leafs en première ronde le printemps dernier. Toujours menés par le trio de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pastrnak, les Bruins espéreront aussi voir des jeunes comme Jake DeBrusk et Danton Heinen les appuyer. Acquis autour de la date limite des transactions, Marcus Johansson et Charlie Coyle se veulent aussi des éléments intéressants du côté de l’attaque.

Maple Leafs: La formation torontoise n’a pas gagné une seule série depuis le printemps 2004 et voudra éviter une troisième élimination d’affilée au premier tour. Malgré l’ajout de John Tavares, les Leafs ont amassé cinq points de moins cette saison par rapport à l’an dernier. Les Leafs ne commencent pas non plus les séries avec le vent dans les voiles, eux qui ont gagné seulement quatre de leurs 14 derniers matchs (4-7-3). La défensive demeure un point d’interrogation malgré l’acquisition de Jake Muzzin, tout comme Frederik Andersen devant le filet. Andersen n’avait pas connu une très bonne série face aux Bruins le printemps dernier.

(M1) Capitals c. (QA1) Hurricanes

Les Capitals ont gagné la série saisonnière 4-0 avec un avantage de 16-9 au chapitre des buts marqués.

Capitals: Les principaux éléments ayant contribué à la conquête du printemps dernier sont tous de retour et les Capitals ont aussi maintenant l’expérience d’un long parcours fructueux en banque. Nic Dowd, Carl Hagelin, Travis Boyd et Nick Jensen se veulent des ajouts intéressants au niveau de la profondeur. Avec sept marqueurs d’au moins 20 buts, les Capitals ne devraient pas avoir de difficulté à marquer des buts. Devant le filet, Braden Holtby devra retrouver son aplomb du printemps dernier après avoir affiché une moyenne de 2,82 et un taux d’efficacité de ,911 pendant la campagne.

Hurricanes: De retour dans le tournoi printanier pour une première fois en 10 ans, il s’agira d’un baptême de feu pour quelques-unes des jeunes étoiles de l’équipe, dont l’attaquant Sebastian Aho. Justin Williams a toutefois soulevé trois fois la coupe Stanley, tandis que Jordan Staal, Teuvo Teravainen et Trevor van Riemsdyk ont aussi remporté le précieux trophée. Nino Niederreiter a amassé 30 points en 36 matchs après son acquisition du Wild du Minnesota et a joué un rôle clé en deuxième moitié de campagne. Derrière une défensive talentueuse, les gardiens Petr Mrazek et Curtis McElhinney représentent des points d’interrogation malgré leur succès pendant la saison.

(M2) Islanders c. (M3) Penguins

La série saisonnière a été partagée 2-2 avec un avantage de 13-12 au chapitre des buts marqués en faveur des Penguins.

Islanders: À la suite de l’arrivée de Barry Trotz derrière le banc, les Islanders sont devenus la deuxième équipe dans l’histoire de la LNH à passer de dernier à premier au chapitre des buts accordés en l’espace d’une saison, après les Sénateurs d’Ottawa en 1918-19. Ils devront continuer à jouer avec la même intensité et rigueur qu’en saison régulière pour espérer neutraliser les étoiles des Penguins. À l’attaque, Mathew Barzal a inscrit un seul but à ses 24 derniers matchs et a conclu sa deuxième campagne dans la LNH avec 62 points, 23 de moins qu’à sa saison recrue.

Penguins: Les acquisitions de Jared McCann et Nick Bjugstad au début du mois de février ont ajouté un peu de profondeur à l’attaque derrière Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Phil Kessel. La santé de la défensive demeure un point d’interrogation, alors que Jack Johnson a été le seul membre de la brigade à disputer les 82 matchs de la saison. Le noyau de l’équipe demeure néanmoins le même qui a remporté la coupe Stanley en 2017 et 2018. Si Matt Murray retrouve la forme de ces deux printemps, les Penguins ont les outils pour connaître un autre long parcours malgré une saison en dents de scie.

Alexis Bélanger-Champagne, La Presse canadienne