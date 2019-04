Les Capitals de Washington feront face à une équipe inexpérimentée au 1er tour

WASHINGTON — Lorsque les Hurricanes de la Caroline sauteront sur la patinoire pour le premier match de leur série à Washington jeudi, leur brigade défensive comptera moins d’expérience que John Carlson, le meilleur défenseur des Capitals.

De leurs 342 matchs d’expérience globale en séries éliminatoires, le capitaine Justin Williams et le centre Jordan Staal en totalisent 213. La moitié des joueurs des Hurricanes vivront leur premier match des séries comparativement à deux chez les Capitals, qui ont amassé 1282 matchs d’expérience lors des séries éliminatoires, aidés par leur championnat l’an dernier, notamment.

Les contrastes entre les Hurricanes et les Capitals sont nombreux. Les Hurricanes forment une équipe jeune, rapide, combative, qui viennent de mettre fin à une disette de dix ans sans se qualifier pour le tournoi printanier. Les Capitals ont du vécu, leur alignement a peu changé depuis leur triomphe de juin dernier et espèrent répéter l’exploit en 2019.

«Parfois, jusqu’à ce que vous goûtiez au résultat final, vous ne savez pas si ça en vaut la peine ou non», a déclaré l’entraîneur-chef des Capitals, Todd Reirden.

«Ça en vaut tellement la peine, et même plus, et je pense que c’est quelque chose que nous avons acquis l’an dernier et qui nous aide à traverser les moments difficiles», a-t-il ajouté.

Les Capitals en sont à une 11e présence en séries éliminatoires en 12 ans avec Alexander Ovechkin et Nicklas Backstrom. La dernière fois que les Hurricanes y ont participé, l’entraîneur-chef Rod Brind’Amour était leur capitaine et ils avaient remporté leur seul championnat trois ans plus tôt.

Williams est le lien qui unit les deux organisations. Il a passé deux saisons avec les Capitals, entre 2015 et 2017, avant de retourner avec les Hurricanes. Il était un coéquipier de trio de Brind’Amour lors des moments de gloire et portait l’uniforme des Capitals lorsqu’ils ont été éliminés deux fois en deuxième ronde.

«C’est la tempête parfaite, a illustré l’ailier de 37 ans. Je veux les battre. Ils ont connu du succès l’an dernier et c’est certain que ce sera une série extrêmement difficile contre une équipe qui a fait ses preuves et gagné en matchs éliminatoires.»

Ovechkin vient de compléter sa huitième saison avec au moins 50 buts et a été élu joueur le plus utile a son équipe pendant les séries éliminatoires l’an dernier. Evgeny Kuznetsov a été le meilleur marqueur des séries l’an dernier et le gardien Braden Holtby a reçu le trophée Vézina en 2016.

Les Hurricanes tenteront de répondre avec Williams, Staal et Sebastian Aho à l’attaque, de même que les gardiens Petr Mrazek et Curtis McIlhenney, qui ont joué au-delà des attentes et qui ont aidé l’équipe à terminer au septième rang du classement général dans l’Association Est.

Les Capitals ne veulent pas mettre trop d’accent sur leur avantage en matière d’expérience ni regarder au-delà des Hurricanes, qu’ils ont battus quatre fois en autant de matchs, incluant lors de deux duels en mars

«Ils ont bataillé pendant toute la saison et je pense qu’ils sont déjà un peu en ‘mode séries éliminatoires’ parce qu’ils ont dû lutter pour se qualifier et ont joué avec acharnement, a noté Ovechkin. Que votre adversaire en soit à une première présence ou d’anciens champions de la coupe Stanley n’a pas d’importance. Nous allons devoir pratiquer notre style de jeu, jouer avec intelligence, avec ardeur et faire le travail.»

Stephen Whyno, The Associated Press