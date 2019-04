Les États-Unis sont champions du monde par équipes; le Canada finit cinquième

FUKUOKA, Japon — Les États-Unis ont été sacrés champions du monde de patinage artistique par équipes samedi, tandis que le Canada a dû se contenter de la cinquième place dans cette compétition regroupant six pays.

Les Américains ont terminé au sommet du classement général avec 117 points, étant propulsés notamment par les doublés du champion du monde en titre Nathan Chen et de son compatriote Vincent Zhou lors des programmes court et libre plus tôt cette semaine.

Le Japon, champion en titre des Mondiaux par équipes, a terminé deuxième avec 104 points, devant la Russie à 102. Le Canada a amassé un total de 73 points, soit deux de moins que la France.

La Russe Elizaveta Tuktamysheva a remporté le programme libre féminin après avoir réussi un triple axel irréprochable, suivi d’une combinaison triple lutz-triple boucle piqué. Elle a poursuivi sa routine avec trois autres sauts triples, deux autres combinaisons et une série de tourniquets de niveau quatre pour un pointage de 153,89.

Tuktamysheva, la championne du monde en 2015 qui a terminé deuxième derrière la Japonaise Rika Kihira lors du programme court jeudi, a patiné au son d’un medley comprenant ‘You Don’t Love Me’ de Caro Emerald.

L’Américaine Bradie Tennell a fini deuxième à 150,83, tandis que la Japonaise Kaori Sakamoto, la championne nationale, a complété le podium à 146,70.

Khira, qui n’est âgée que de 16 ans, a remporté les Finales du Grand Prix ainsi que les Championnats des quatre continents. Elle a cependant abouti en cinquième place à 138,37, après avoir chuté lors de son premier triple axel et pendant sa combinaison triple saut-triple boucle piqué à mi-chemin de sa routine.

Gabrielle Daleman, de Newmarket, en Ontario, n’a pu faire mieux que la 10e place, à 107,48. Sa compatriote Alaine Chartrand, de Brockville, en Ontario, a fini au 12e et dernier rang, à 94,91.

Du côté des couples, les Français Vanessa James et Morgan Ciprès ont dominé le programme libre avec un score de 152,52. Les Russes Natalia Zabiiako et Alexander Enbert ont abouti au deuxième rang à 141,32, tandis que les Canadiens Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, qui ont été médaillés d’argent aux Championnats des quatre continents, se sont adjugé la troisième place à 131,84.

Les États-Unis ont remporté cette compétition pour la quatrième fois de leur histoire, après leurs triomphes de 2009, 2013 et 2015. Le Japon est le deuxième pays le plus décoré avec des titres acquis en 2012 et 2017.

La Presse canadienne