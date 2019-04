CC Sabathia commence la saison en force dans une victoire de 4-0 des Yankees

NEW YORK — CC Sabathia a amorcé sa 19e et dernière saison dans les Majeures en étant efficace pendant cinq manches, menant les Yankees de New York vers une victoire par jeu blanc de 4-0 contre les White Sox de Chicago, samedi.

Sabathia n’a alloué qu’un seul coup sûr dans le match, à son retour au jeu après avoir commencé la campagne sur la liste des blessés. Domingo German (3-0) a retiré quatre frappeurs sur des prises en deux manches au monticule.

Le frappeur suppléant Luke Voit a produit le point qui a fait la différence grâce à un simple d’un point en septième manche, même si son bâton s’est brisé. Les Yankees ont mis fin à une série de quatre revers.

Le partant des White Sox, Ivan Nova (0-2), a offert un bon duel à Sabathia. Il a accordé quatre coups sûrs en six manches. L’ancien des Yankees a été retiré de la rencontre en septième, après avoir permis un simple à Gleyber Torres.

Zack Britton et Aroldis Chapman ont fermé les livres à la suite de deux manches parfaites. Les Yankees ont infligé aux White Sox une sixième défaite en sept matchs.

Orioles 9 – Red Sox 5

Chris Davis a mis fin à une disette de 54 présences sans coup sûr et les Orioles de Baltimore ont battu les Red Sox de Boston 9-5, freinant une séquence de quatre défaites.

Davis, qui avait battu un record de médiocrité pour un joueur de position, a obtenu trois coups sûrs et il a produit quatre points.

Tigers 3 – Twins 4

Michael Pineda a trimé dur pendant six manches, Eddie Rosario a produit deux points et les Twins du Minnesota ont eu raison des Tigers de Detroit 4-3.

À son troisième départ, et son plus long de la campagne, Pineda (2-0) a concédé trois points et huit coups sûrs. Le grand droitier, qui a subi une intervention chirurgicale de type Tommy John en juillet 2017, n’a pas joué en 2018, mais il totalise malgré tout 15 retraits au bâton en 15 manches cette saison.

Angels 6 – Cubs 5

Zack Cozart a placé trois balles en lieu sûr, Cody Allen s’est sorti d’embarras en neuvième manche et les Angels de Los Angeles ont défait les Cubs de Chicago 6-5.

Allen a retiré Daniel Descalso sur des prises alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers en huitième manche. En neuvième, après une erreur de Brian Goodwin, deux autres adversaires étaient installés sur les buts, mais Allen a passé dans la mitaine Willson Contreras et Kyle Schwarber pour mettre fin au match.

Pirates 2 – Nationals 3

Adam Eaton et Howie Kendrick ont cogné un circuit sur des lancers consécutifs en huitième manche, aidant les Nationals de Washington à battre les Pirates de Pittsburgh 3-2.

Après que Richard Rodriguez (0-1) eut retiré les deux premiers frappeurs en huitième manche, Eaton a créé l’égalité grâce à sa première longue balle de la campagne. Dès le tir suivant, Kendrick a réussi son quatrième coup de quatre buts de la saison.

Rockies 2 – Giants 5

Madison Bumgarner a lancé jusqu’en huitième manche pour donner un peu de repos à la relève des Giants de San Francisco, qui ont triomphé 5-2 aux dépens des Rockies du Colorado.

La relève des Giants avait tenu le coup dans une victoire de 3-2 en 18 manches, la veille. Cette fois, les Giants ont pu régler le tout en moins de trois heures, aidés notamment d’un quatrième circuit de Kevin Pillar en six jours.

Indians 0 Royals 3

Homer Bailey a concédé deux coups sûrs en sept manches de travail, Ian Kennedy et Willy Peralta ont complété le travail en relève et les Royals de Kansas City ont blanchi les Indians de Cleveland 3-0 pour une deuxième soirée d’affilée après avoir encaissé 10 revers de suite.

Cardinals 2 Reds 5

Derek Dietrich a brisé l’égalité en septième manche en cognant un circuit aux dépens d’Adam Wainwright et il a frappé un triple de deux points pour permettre aux Reds de Cincinnati de récolter une quatrième victoire consécutive grâce à un gain de 5-2 devant les Cardinals de St. Louis.

Il s’agissait du premier match d’une série de deux rencontres disputées au Mexique.

Mets 7 Braves 11

Freddie Freeman a ouvert la machine en frappant un simple d’un point en deuxième manche, Ronald Acuña fils a prolongé à cinq sa séquence de matchs avec plus d’un coup sûr frappé et les Braves d’Atlanta ont écrasé les Mets de New York 11-7.

Acuña a amassé huit points produits et trois circuits à ses cinq dernières rencontres.

Astros 3 Mariners 1

Jose Altuve a envoyé la balle par-dessus la clôture pour un cinquième match d’affilée, Justin Verlander a retiré huit des 10 premiers frappeurs auxquels il a fait face et a effectué 11 retraits sur des prises et les Astros de Houston ont signé un huitième gain consécutif en défaisant les Mariners de Seattle 3-1.

Padres 5 Diamondbacks 4

Fernando Tatis fils a cogné un circuit de deux points et Franmil Reyes a dénoué l’impasse en frappant une longue balle pour conduire les Padres de San Diego vers un gain de 5-4 aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona.

Il s’agit d’un quatrième gain d’affilée pour les Padres.

Brewers 4 Dodgers 1

Mike Moustakas et Orlando Arcia ont frappé des longues balles et les Brewers de Milwaukee ont fait subir une sixième défaite d’affilée aux Dodgers de Los Angeles par la marque de 4-1.

Les Dodgers n’ont pas réussi à envoyer de balle en jeu après qu’Alex Verdugo eut frappé un simple en début de cinquième manche. Les lanceurs des Brewers ont retiré les 14 derniers frappeurs.

Athletics Rangers (reporté)

Les Rangers du Texas ont profité d’une seconde journée de repos lorsque leur match face aux Athletics d’Oakland a été reporté en raison de la pluie.

Le match entre les deux équipes sera repris le 8 juin, à l’occasion d’un programme double.

The Associated Press