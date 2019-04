Les trois points inscrits par Augustin en fin de match donnent la victoire au Magic

TORONTO — D.J. Augustin a inscrit un important panier de trois points alors qu’il restait trois secondes pour mener le Magic d’Orlando vers un gain de 104-101 face aux Raptors de Toronto lors du premier match de la série de premier tour.

Augustin a marqué 25 points au total pour le Magic.

Kawhi Leonard a amassé 25 points, tandis que Pascal Siakam en a récolté 24 pour les Raptors.

Fred VanVleet a ajouté 14 points, tandis que Marc Gasol et Danny Green ont marqué 13 points du côté des Raptors, qui ont terminé la saison avec un dossier de 58-24 pour obtenir le deuxième rang de l’Association de l’Est. C’est la sixième fois d’affilée que les Raptors participent au tournoi printanier.

Kyle Lowry, qui a semblé se blesser au genou tôt dans la rencontre, a connu une horrible performance lors de la première rencontre, n’amassant aucun point en sept tirs.

Nikola Vucevic et Jonathan Isaac ont tous les deux obtenu 11 points et Aaron Gordon a ajouté 10 points et 10 rebonds pour le Magic, qui a maintenu une fiche de 42-40 en saison régulière. Le Magic a obtenu son premier laissez-passer pour les séries depuis 2012.

Les Raptors sont de loin l’équipe la plus expérimentée. Ensemble, les partants comptent 320 matchs de séries — soit près de 10 fois plus que les partants du Magic. Mais le Magic, l’une des équipes les plus en vogue depuis la pause du match des étoiles, ne s’est pas laissé impressionner.

Une séquence de 15 points sans riposte a laissé les partisans des Raptors sans voix lors du deuxième quart et les visiteurs ont pris les devants par 16 points.

Ce premier match a laissé un goût amer dans la bouche des supporteurs des Raptors, qui ont trop souvent vu leur équipe s’incliner devant des équipes avec moins de talent dans les dernières années.

Les Raptors n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot et ont dominé leur adversaire 20-2 lors de la fin du deuxième quart et le début du troisième. Ils se sont forgé une avance de 76-65 en début de quatrième quart.

Les Raptors menaient par autant de points à mi-chemin lors du dernier quart, mais le Magic est venu de l’arrière et a ajouté 10 points pour revenir au sommet. Augustin a conclu la folle course avec un panier de trois points et Leonard a par la suite raté une occasion de se procurer une avance d’un point pour finalement concéder la victoire au Magic.

La Presse canadienne