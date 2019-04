La MLB fait du surplace dans l’embauche de personnes issues des minorités

RALEIGH, N.C. — Un rapport sur la diversité au sein du Baseball majeur publié lundi révèle que le sport a fait du surplace au cours de la dernière année en matière d’embauches de personnes issues des minorités visibles ou de femmes, principalement au sein de l’administration des clubs.

Ce rapport annuel, publié par l’Institut pour la diversité et l’éthique dans les sports (The Institute for Diversity and Ethics in Sports — TIDES) du centre de la Floride a découvert de faibles fluctuations dans les pointages accordés aux embauches raciales et non genrées.

La note octroyée sur les embauches de personnes issues des minorités visibles est de 89 points (A moins), en hausse d’un point depuis l’an dernier. Celle pour l’embauche de femmes a chuté d’un point à 70, soit C.

La note générale est demeurée inchangée à 79, ou B moins.

Le bureau central de la MLB a obtenu un A plus pour ses embauches raciales et un C pour les embauches non genrées pour une deuxième année consécutive, bien que leurs pointages aient quelque peu décliné. La ligue a aussi obtenu un A plus pour ce que le rapport qualifie «d’impressionnantes» initiatives mettant en valeur la diversité.

Le rapport mentionne toutefois que le niveau des clubs «demeure bien en deçà» du bureau central de la MLB.

Aaron Beard, The Associated Press