Strasburg retire 11 frappeurs au bâton et les Nationals blanchissent les Marlins

MIAMI — Stephen Strasburg a retiré 11 frappeurs sur des prises et il n’a donné que deux coups sûrs en huit manches au monticule, aidant les Nationals de Washington à blanchir les Marlins de Miami 5-0, dimanche.

Strasburg, qui a effectué 104 lancers, a porté à 18-7 sa fiche en 32 départs en carrière contre les Marlins. Il a gagné ses neuf dernières décisions contre la formation de Miami.

Ryan Zimmerman a cogné deux circuits en solo et alors que Brian Dozier en a ajouté un pour les Nationals.

White Sox 3 – Tigers 4

Daniel Norris a passé six frappeurs dans la mitaine en cinq manches pour signer une première victoire en deux ans, guidant les Tigers de Detroit vers un gain de 4-3 aux dépens des White Sox de Chicago.

Norris (1-0) a alloué deux coups sûrs et un but sur balles, enregistrant une première victoire depuis le 28 septembre 2017. Gordon Beckham a claqué une longue balle contre son ancienne équipe et les Tigers ont gagné deux des trois duels de cette série.

Twins 4 – Orioles 3

Kyle Gibson a bien lancé pendant six manches, Willians Astudillo a produit deux points et les Twins du Minnesota ont tenu le coup pour vaincre les Orioles de Baltimore 4-3 et balayer la série de trois affrontements.

Après avoir cogné 11 circuits lors d’un programme double, samedi, les Twins ont marqué deux points grâce à un frappeur atteint et une erreur sur une chandelle.

Giants 3 – Pirates 2

Buster Posey a mis fin à sa plus longue disette sans circuit en carrière et il a claqué une longue balle de trois points contre Chris Archer, permettant aux Giants de San Francisco de battre les Pirates de Pittsburgh 3-2.

Posey a expédié une balle rapide d’Archer (1-1) par-dessus la clôture du champ centre, en cinquième manche. Il s’agissait de son premier coup de quatre buts depuis le 19 juin 2018, soit une disette de 237 présences au marbre.

Diamondbacks 1 – Cubs 2

David Bote a mis fin au match grâce à un simple d’un point et les Cubs de Chicago ont bénéficié d’une belle performance de Tyler Chatwood pour défaire les Diamondbacks de l’Arizona 2-1.

Menés par Chatwood pendant six manches, les Cubs ont vu les Diamondbacks créer l’égalité 1-1 en neuvième à la suite d’une longue balle de Jarrod Dyson. Bote a toutefois poussé Javier Baez au marbre grâce à une balle frappée au centre.

Royals 6 – Yankees 7 (10 manches)

Austin Romine a produit le point victorieux grâce à un simple en 10e manche, propulsant les Yankees de New York vers un gain de 7-6 contre les Royals de Kansas City.

Jake Diekman (0-1) a donné un but sur balles à Mike Tauchman et Gio Urshela en 10e manche. Thairo Estrada, qui effectuait ses débuts dans les Majeures, a fait avancer les coureurs avec un sacrifice avant que Romine ferme les livres.

Dodgers 6 Brewers 5

Cody Bellinger a volé Christian Yelich en huitième manche en attrapant la balle à la volée, s’élançant vers la clôture du champ droit, et a par la suite frappé un circuit aux dépens de Josh Hader alors qu’il y avait deux retraits en neuvième pour propulser les Dodgers de Los Angeles vers un gain de 6-5 devant les Brewers de Milwaukee.

Il s’agissait de la 11e longue balle cognée par Bellinger depuis le début de la campagne. Vendredi soir, Hader (0-2) avait également concédé un circuit de trois points à Enrique Hernandez en huitième, ce qui avait permis aux Dodgers de l’emporter 5-3.

Mets 4 Cardinals 6

Paul Goldschmidt a produit deux points et Noah Syndergaard a eu plus de chance au bâton qu’il en a eu au monticule, frappant un circuit avec l’aide de Dexter Fowler en quatrième manche pour aider les Cardinals de St. Louis à battre les Mets de New York 6-4.

Syndergaard (1-2) a alloué six points, dont quatre mérités, et huit coups sûrs en cinq manches de travail.

Astros 10 – Rangers 11

Joey Gallo a réussi le premier sacrifice de sa carrière, à sa 1337e présence au marbre, et il a produit cinq points pour aider les Rangers du Texas à vaincre les Astros de Houston 11-10.

Les Astros tiraient de l’arrière 10-1 avant de faire résonner leurs bâtons en frappant cinq circuits en solo. Shelby Miller (1-1) a malgré tout enregistré une première victoire dans les Majeures en deux ans.

Red Sox 4 – Rays 3 (11 manches)

Christian Vazquez a obtenu un sacrifice d’un point en 11e manche et les Red Sox de Boston ont balayé la série de trois matchs contre les Rays de Tampa Bay en l’emportant 4-3.

Rafael Devers a frappé un simple contre Jose Alvarado (0-2) pour amorcer la 11e manche et Michael Chavis a soutiré un but sur balles. Jackie Bradley a fait avancer les coureurs grâce à un amorti sacrifice et Vazquez a claqué une haute chandelle au centre qui a permis à Devers de venir toucher la plaque.

Phillies 1 Rockies 4

Jon Gray a été parfait en six manches, Tony Wolters a frappé un double de deux points et les Rockies du Colorado ont battu les Phillies de Philadelphie 4-1 pour récolter une sixième victoire en sept matchs.

Trevor Story et Ian Desmond ont également frappé des simples d’un point pour les Rockies, qui ont remporté trois des quatre matchs de la série face aux Phillies.

Mariners 6 Angels 8

Tommy La Stella a cogné deux circuits et les Angels de Los Angeles ont tenu le fort pour venir à bout des Mariners de Seattle 8-6, mettant un terme à une séquence de six revers.

Kevan Smith et Brian Goodwin ont également envoyé la balle par-delà la clôture et Mike Trout a frappé deux doubles pour les Angels, qui ont évité le balayage. Jaime Barria (2-1) a concédé un point en cinq manches de travail.

Reds 3 Padres 4

Austin Hedges a claqué une longue balle et Wil Myers a dénoué l’impasse en frappant un double de deux points lors d’une séquence de quatre points en troisième manche et les Padres de San Diego ont mis un terme à leur série de six défaites en l’emportant 4-3 sur les Reds de Cincinnati.

Joey Lucchesi (3-2) a limité les Reds à un point et cinq coups sûrs en cinq manches et deux tiers de travail.

Braves 11 Indians 5

Josh Donaldson a cogné deux circuits et a récolté quatre points produits, Freddie Freeman a ajouté trois coups sûrs et les Braves d’Atlanta ont bombardé les lanceurs des Indians de Cleveland en l’emportant 11-5.

Donaldson a claqué une longue balle d’un point en première manche et s’est imposé en envoyant une claque de trois points en deuxième manche pour poursuivre l’excellente séquence des Braves.

The Associated Press