Frais et dispos, les Islanders sont prêts à se mesurer aux Hurricanes

NEW YORK — Les Islanders de New York sont frais et dispos. Les Hurricanes de la Caroline n’ont pas eu la chance de se détendre, ayant eu besoin de sept matches pour écarter les champions en titre de la coupe Stanley.

Plus d’une semaine après avoir signé un balayage au premier tour, Mathew Barzal et les Islanders, pour qui la défense prime, sont prêts à entamer leur demi-finale de l’Est à domicile face aux Hurricanes, vendredi.

«L’attente a été longue, a dit Barzal. Nous nous sommes entraînés intensément, nous avons mis des choses à l’essai. Nous avons juste hâte de recommencer à jouer.»

New York est au repos depuis qu’ils ont éliminé les Penguins le 16 avril. Les Hurricanes ont défait Washington dans un match ultime qui a nécessité deux prolongations, mercredi. Moins de 48 heures plus tard, les équipes vont se rencontrer en séries pour la première fois.

L’entraîneur des Islanders, Barry Trotz, ne s’est pas plaint du répit, car des joueurs comme Cal Clutterbuck et Scott Mayfield ont pu se rétablir.

«Nous voulons juste jouer, a déclaré Trotz. Il se peut qu’il y ait de la rouille et certaines choses (à l’entraînement), vous ne pouvez pas le recréer dans un vrai match. Mais je sais que nous cherchons à devenir de plus en plus forts.»

Les Islanders vont retrouver le Barclays Center pour la première fois en plus de deux mois. En saison régulière, ils ont aussi joué à Uniondale, leur domicile pendant 43 ans. Les Islanders n’ont pas joué à Brooklyn depuis le 16 février. S’ils cheminent au-delà du deuxième tour, les matches à la maison vont également se dérouler au Barclays Center.

La Caroline, hors des séries pendant neuf ans, avait une fiche de 15-17-5 le 30 décembre, à un point de la dernière place dans l’Est. A suivi une poussée de 31-12-2.

«Le plus gros défi sera d’ajuster les réglages, a dit l’entraîneur des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Nous travaillons très fort depuis quelques semaines, ç’a été très émotif. Laisser tout ça derrière et se concentrer sur un nouvel adversaire, un nouveau style, ça va être crucial.»

Les deux équipes utilisent une défense tenace pour tenter d’étouffer les chances de leurs adversaires. Les Islanders ont alloué 2,33 buts par match (un sommet dans la ligue cette saison), alors que les Hurricanes ont fini septièmes à ce niveau (2,70).

Jordan Eberle a mené les Islanders au premier tour avec quatre buts et deux passes. Il totalise neuf buts et trois passes à ses 11 derniers matchs, en incluant la saison régulière.

Brock Nelson, qui a marqué 25 buts au cours de la saison, en a marqué trois contre les Penguins.

Du côté de la Caroline, Warren Foegele a mené le club avec quatre filets au premier tour. Jordan Staal, Dougie Hamilton et Teuvo Terraivanen ont marqué trois buts chacun et Jaccob Flavin a récolté neuf passes, dominant les siens pour les points.

Robin Lehner a pris les rênes comme gardien principal des Islanders, après avoir partagé la tâche avec Thomas Greiss lors de la saison.

Lehner est en lice pour le Vézina, résultat d’une fiche de 25-13-13, avec une moyenne de 2,13 et six blanchissages. Il a disputé chaque minute du balayage de Pittsburgh au premier tour, limitant les Penguins à six buts, en 156 lancers.

