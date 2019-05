Hicks cogne un circuit en 9e pour les Tigers, qui battent les Twins 5-3

Tigers 5 Twins 3 (1er match)

John Hicks a brisé l’égalité avec un circuit en neuvième manche, Ronny Rodriguez a claqué deux longues balles et les Tigers de Detroit ont vaincu les Twins du Minnesota 5-3.

Brandon Dixon a aussi frappé un circuit pour les Tigers, qui ont freiné la série de victoires des Twins à quatre.

Tigers 3 Twins 8 (2e match)

C.J. Cron a claqué une longue balle de trois points et les Twins du Minnesota ont défait les Tigers de Detroit 8-3 pour diviser les honneurs de leur programme double.

La frappe de Cron au champ gauche, contre la recrue Gregory Soto en cinquième manche, a procuré une avance de 7-3 aux Tigers. Kohl Stewart (1-1) a enregistré la victoire après avoir alloué trois points en six manches.

Brewers 1 Cubs 2 (15 manches)

Willson Contreras a joué les héros en frappant un circuit en fin de 15e manche et les Cubs de Chicago ont défait les Brewers de Milwaukee 2-1.

Cole Hamels, des Cubs, et Zach Davies, des Brewers, n’ont pas fait de maître dans leur duel de lanceurs. Ils ont accordé chacun un point.

Indians 2 Athletics 3

Ramon Laureano a frappé un simple d’un point en neuvième manche et les Athletics d’Oakland ont battu les Indians de Cleveland 3-2.

Leonys Martin avait permis aux Indians de créer l’égalité en début de neuvième grâce à un simple d’un point, mais Laureano a eu le dernier mot avec un coup sûr clé aux dépens d’A.J. Cole.

Angels 7 Orioles 2

Albert Pujols a frappé deux circuits et produit trois points, propulsant les Angels de Los Angeles vers une victoire de 7-2 face aux Orioles de Baltimore.

Le circuit en solo de Pujols en quatrième manche, sa huitième longue balle de saison, a donné les devants aux Angels pour de bon.

Pirates 2 Cardinals 1

Gregory Polanco a créé l’égalité grâce à un triple d’un point, puis a croisé le marbre sur un simple de Josh Bell et les Pirates de Pittsburgh ont défait les Cardinals de St. Louis 2-1.

Jordan Lyles (3-1) a limité les Cardinals à un point et un coup sûr en six manches.

Yankees 2 Rays 7

Willy Adames et Ji-Man Choi ont réussi un simple d’un point en sixième manche, alors que les esprits se sont échauffés, et les Rays de Tampa Bay ont battu les Yankees de New York 7-2.

Yandy Díaz a frappé deux circuits et il a produit quatre points pour les Rays, qui ont accentué à un match et demi leur avance sur les Yankees au sommet de la section Est de l’Américaine.

Phillies 7 Royals 0

Zach Eflin a accordé seulement quatre coups surs en neuf manches et les Phillies de Philadelphie ont blanchi les Royals de Kansas City 7-0.

Il s’agit pour Eflin d’un deuxième blanchissage en carrière.

Marlins 1 Mets 4

Pete Alonso et Michael Conforto ont frappé des circuits en sixième manche et les Mets de New York ont défait les Marlins de Miami 4-1.

Jacob deGrom a limité les Marlins à un point et cinq coups sûrs en sept manches de travail.

Rangers 4 Astros 11

Gerrit Cole a retiré 12 frappeurs sur des prises, Aledmys Diaz a cogné un grand chelem et les Astros de Houston ont vaincu les Rangers du Texas 11-4.

Diaz a frappé l’offrande de Kyle Dowdy dans les gradins du champ gauche pour procurer une avance de 6-1 aux Astros en sixième manche. Cole (4-4) a concédé un point et quatre coups sûrs en six manches pour signer un troisième gain de suite.

Padres 4 Rockies 3

Greg Garcia a produit le point victorieux en neuvième manche, le stoppeur Kirby Yates a récolté un 16e sauvetage cette saison et les Padres de San Diego ont eu raison des Rockies du Colorado par la marque de 4-3.

Wil Myers a frappé une longue balle et un simple en plus de venir marquer le point de la victoire pour les Padres. Hunter Renfroe a également réussi un coup de quatre buts.

Braves 6 Diamondbacks 4

Brian McCann et Johan Camargo ont tous les deux claqué un circuit, aidant les Braves d’Atlanta à battre les Diamondbacks de l’Arizona 6-4.

Kevin Gausman (2-3) a accordé un point et cinq coups sûrs en six manches de travail. Il s’est sorti d’impasse en quatrième manche alors que les coussins étaient tous occupés et qu’il n’y avait qu’un seul retrait.

Nationals 5 Dodgers 2

Le grand chelem de Gerardo Parra en huitième manche a aidé les Nationals de Washington à venir de l’arrière pour défaire les Dodgers de Los Angeles 5-2.

Parra, qui s’est entendu avec les Nationals jeudi, a frappé une balle rapide de Dylan Floro dans les gradins du champ centre-droit. Il s’agissait du deuxième grand chelem de sa carrière.

Reds 5 Giants 4

Derek Dietrich a brisé l’égalité en septième manche grâce à un simple, Eugenio Suarez et Yasiel Puig ont réussi un coup de quatre buts et les Reds de Cincinnati ont triomphé 5-4 contre les Giants de San Francisco.

Dietrich a frappé une flèche contre Reyes Moranta (1-3) et le voltigeur de gauche Mac Williamson n’a pu saisir la balle malgré un plongeon. Suarez a croisé le marbre pour dénouer l’impasse.

