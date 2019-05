NEW YORK — Marlins – Mets –

Le match entre les Marlins de Miami et les Mets de New York a été remis à cause de la pluie, et les équipes devront donc disputer un programme double le 5 août.

Une pluie soutenue s’est abattue sur New York pendant la matinée, et elle devait se poursuivre pendant une bonne partie de l’après-midi. En conséquence, le match a été annulé environ deux heures et demie avant le lancer protocolaire.

The Associated Press