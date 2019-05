Manifestation pro-choix devant le consulat américain à Montréal

MONTRÉAL — Quelques centaines de manifestantes se sont massées devant le consulat américain, au centre-ville de Montréal, dimanche après-midi, pour dénoncer les récentes restrictions du droit à l’avortement aux États-Unis, mais aussi pour mettre en garde les politiciens de côté-ci de la frontière.

Scandant des slogans tels que «My body, my choice!» («Mon corps, mon choix!»), les protestataires ont fait preuve d’un mélange de combativité et d’exaspération.

Sur leurs pancartes, entre les illustrations de cintres et d’utérus, on pouvait lire «Politicians make shitty doctors» («Les politiciens font des médecins merdiques») et «My body is not a political playground» («Mon corps n’est pas un terrain de jeu politique»).

«J’ai de la misère à comprendre pourquoi on est encore là, à requestionner le droit à l’avortement», lance Zeneb Blanchet, 15 ans, qui y voit une question strictement de santé.

«La situation américaine m’horripile, renchérit Romane Dumesnil, une manifestante âgée de 18 ans. J’ai aussi peur pour mes droits en tant que femme, en tant que personne avec un utérus. Il faut manifester pour faire savoir qu’il ne faut pas élire n’importe qui.»

Tanya Hage, 29 ans, y va elle aussi d’une mise en garde. «La minute qu’on ferme les yeux et que ça arrive ailleurs, ça peut tranquillement se passer ici aussi.»

Roxanne Ocampo, La Presse canadienne