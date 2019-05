Les demandeurs d’asile veulent ravoir l’accès aux garderies subventionnées

MONTRÉAL — Les demandeurs d’asile s’adressent aux tribunaux pour ravoir accès aux services de garde subventionnés qui leur a été retiré par le gouvernement libéral en avril 2018 et qui place les femmes en attente de statut dans une situation de discrimination intenable face à l’accès au marché du travail.

Les demandeurs d’asile avaient droit jusqu’à il y a un an aux services de garde subventionnés, mais une directive du ministre de la Famille de l’époque, Luc Fortin, avait modifié l’interprétation du règlement, privant ceux-ci de cet accès.

Les mères d’enfants d’âge préscolaire qui sont en demande d’asile se voient ainsi forcées à demeurer à la maison et ce, même si elles ont un permis de travail, une situation qui touche tant les mères monoparentales que les femmes en couple qui, dans la majorité des cas, doivent rester à la maison pour s’occuper des enfants.

Le cabinet d’avocats qui les représente, de même que les organismes de soutien aux réfugiés et un regroupement de 130 professionnels de la santé ont fait des représentations auprès du nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui s’est dit ouvert à redonner cet accès. Il a toutefois invoqué les négociations en cours avec le gouvernement fédéral, qui doit débourser des sommes additionnelles au Québec pour soutenir les dépenses imprévues provoquées par l’afflux de réfugiés en 2017 et 2018, pour mettre le dossier des garderies subventionnées dans la salle d’attente.

Les demandeurs répliquent que la décision d’accorder l’accès aux services de garde subventionnée relève exclusivement de la juridiction provinciale et que Québec n’a pas attendu la conclusion de ces négociations pour offrir aux demandeurs l’accès aux soins de santé, à l’école publique et aux autres services publics.

Les demandeurs d’asile n’ont pas les ressources suffisantes pour payer des services de garde privés non subventionnés et doivent la plupart du temps se tourner vers l’aide sociale.

Le permis de travail, dans ces conditions, devient tout à fait inutile et, plus encore, le fait de devoir garder leurs enfants les empêche non seulement de travailler, mais aussi de suivre des cours de francisation, alors que 40 pour cent des demandeurs ne parlent ni français ni anglais à leur arrivée au Québec. Il leur est également presque impossible de sortir pour participer à des activités sociales qui favoriseraient leur intégration et même les rendez-vous s’avèrent difficiles à honorer quand il faut emmener un ou plusieurs enfants avec elles.

Le recours juridique vise à faire annuler une portion de la réglementation dont l’interprétation laisse place à cette privation d’accès et invoque notamment une discrimination fondée sur le sexe et sur le statut social qui va à l’encontre des chartes canadienne et québécoise.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne