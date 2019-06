Gonzalez et Buxton cognent des circuits et les Twins battent les Rays 6-2

ST. PETERSBURG, Fla. — Twins 6 Rays 2

Marwin Gonzalez et Byron Buxton ont chacun frappé un circuit et produit deux point, aidant les Twins du Minnesota à vaincre les Rays de Tampa Bay 6-2.

Les Twins, qui possèdent le meilleur dossier des Majeures à 39-18, ont marqué au moins trois points dans chacun de leurs 25 derniers matchs, un record d’équipe lors d’une même saison.

Indians 5 White Sox 2

Carlos Santana a brisé l’égalité avec un circuit en solo en sixième manche et les Indians de Cleveland ont battu les White Sox de Chicago 5-2.

Leonys Martin a ajouté une claque de deux points en septième pour les Indians.

Giants 8 Orioles 2

Brandon Belt a produit quatre points, Buster Posey a cogné une longue balle et les Giants de San Francisco ont écrasé les Orioles de Baltimore 8-2.

Les Giants se sont forgé une avance de 7-1 en cinquième manche et ont filé vers un deuxième gain en 10 matchs. La formation de San Francisco a amorcé la rencontre avec la pire moyenne au bâton de la Ligue nationale ,221 et ont marqué un plus de sept points pour la première fois depuis leurs 19 derniers matchs.

Mike Yastrzemski a obtenu un point produit pour les Giants. La recrue Shaun Anderson a récolté sa première victoire dans les Majeures.

Tigers 5 Braves 10

Freddie Freeman et Austin Riley ont cogné un circuit de deux points chacun et les Braves d’Atlanta ont mis fin à une série de trois revers en battant les Tigers de Detroit 10-5.

Mike Soroka (6-1) a accordé trois points, un sommet pour lui cette saison, et sept coups sûrs en six manches et deux tiers.

Nationals 5 Reds 2

Gerardo Parra a cogné un circuit de trois points, Matt Adams a ajouté une claque en solo et les Nationals de Washington ont défait les Reds de Cincinnati 5-2.

Les Nationals ont gagné neuf de leurs 10 derniers matchs au Great American Ball Park. En tout, ils ont un dossier de 17-5 face aux Reds depuis 2016

Royals 2 Rangers 6

Joey Gallo a dénoué l’impasse en frappant un circuit lors d’un deuxième match consécutif avant de quitter la rencontre en cinquième manche en raison d’une blessure et les Rangers du Texas ont battu les Royals de Kansas City 6-2.

Gallo a été contraint de quitter le terrain en raison d’une blessure aux muscles obliques de l’abdomen qu’il a subie alors qu’il était au bâton.

Lance Lynn (7-4) a alloué six coups sûrs et deux points. Il a également retiré sept frappeurs sur des prises.

Brewers 12 Pirates 10 (13 manches)

Orlando Arcia a cogné son deuxième circuit de deux points du match en 13e manche et les Brewers de Milwaukee ont battu les Pirates de Pittsburgh 12-10.

Mike Moustakas, Christian Yelich et Keston Hiura ont aussi frappé un circuit chacun pour les Brewers, tandis que Starling Marte et Jose Osuna ont claqué des longues balles du côté des Pirates.

Angels 6 Mariners 3

Kole Calhoun a brisé l’égalité en frappant un circuit de deux points en huitième manche et les Angels de Los Angeles ont battu les Mariners de Seattle 6-3.

Albert Pujols et Mike Trout ont aussi cogné des circuits pour les Angels. Edwin Encarnacion a produit les trois points des Mariners grâce à deux coups de canon.

The Associated Press