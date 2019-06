Andrei Vasilevskiy est nommé le gardien de l’année dans la LNH

LAS VEGAS — Le gardien du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy a gagné le trophée Vézina, mercredi soir, lors de la remise des trophées de la LNH.

Vasilevskiy était en nomination pour une deuxième fois consécutive pour l’obtention de ce prix, remis annuellement au meilleur gardien du circuit Bettman.

Vasilevskiy a aidé le Lightning à égaler un record de la LNH pour les victoires une saison (62) et à remporter le trophée des Présidents avec 128 points. Il a remporté 39 matchs, un sommet dans la LNH, et a terminé à égalité avec Lehner au quatrième rang pour les blanchissages (six), en plus d’afficher une moyenne de 2,40 et un pourcentage de ,925 en 53 matchs.

Vasilevskiy a maintenu une fiche de 30-7-3 après son retour d’une blessure au pied le 13 décembre, remportant 10 parties de suite entre le 9 février et le 5 mars. Il est devenu le premier gardien du Lightning à gagner le Vézina, après avoir terminé au troisième rang du scrutin la saison dernière.

Vingt-huit directeurs généraux de la LNH sur 31 ont donné à Vasilevskiy un vote de première place. Ben Bishop, des Stars de Dallas, et Robin Lehner, des Islanders de New York, étaient également finalistes.

La Presse canadienne