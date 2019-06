Nikita Kucherov remporte le trophée Hart pour une première fois en carrière

LAS VEGAS — L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a remporté le trophée Hart, mercredi soir, lors de la remise des trophées de LNH.

Kucherov a été nommé le joueur le plus utile de la LNH pour une première fois en carrière, à sa première occasion comme finaliste pour ce prix. Plus tôt dans la soirée, il est reparti avec les trophées Art-Ross et Ted-Lindsay.

Kucherov a connu une saison spectaculaire, inscrivant 41 buts et 87 aides pour une récolte de 128 points, le plus haut total depuis la saison 1995-96. Il a battu le record du plus grand nombre de points en une campagne par un joueur d’origine russe, établi par Alexander Mogilny, en 1992-93.

À 25 ans, Kucherov a aidé le Lightning à égaler un record de la LNH au chapitre des victoires en une saison (62).

L’ailier russe a eu le meilleur sur le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, et le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, grâce à 164 votes de première place sur 171.

Kucherov est le deuxième joueur du Lightning à mériter cet honneur, après Martin St-Louis en 2003-04, et le premier Russe depuis Alex Ovechkin, en 2012-13.

La Presse canadienne