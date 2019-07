White Sox: Dylan Cease victorieux à ses débuts, contre les Tigers

CHICAGO — Tigers 5 White Sox 7 (1er match)

Dylan Cease a signé la victoire à ses débuts dans les grandes ligues, mercredi, alors que les White Sox de Chicago ont prévalu 7-5 face aux Tigers de Detroit.

En cinq manches, Cease a accordé trois points, quatre coups sûrs et quatre buts sur balles. Il a retiré six frappeurs au bâton.

Le droitier de 23 ans s’est replacé après une première manche où il a permis deux points, résultat de trois buts sur balles et un frappeur atteint, notamment.

Tigers 6 White Sox 9 (12 manches, 2e match)

Jose Abreu a cogné un circuit de trois points après deux retraits en 12e manche et les White Sox de Chicago ont complété le balayage d’un programme double face axu Tigers de Detroit en l’emportant 9-6.

Après que les deux équipes se soient échangé un point en 10e, Abreu a tranché en 12e en claquant un tir de Nick Ramirez (3-3) par-dessus la clôture au champ gauche.

Yoan Moncada a frappé deux circuits pour les White Sox.

Marlins 1 Nationals 3

Brian Dozier a cogné un circuit de deux points et les Nationals de Washington ont vaincu les Marlins de Miami, 3-1.

Sean Doolittle a donné trois simples puis il a atteint un frappeur, avant de mériter un 19e sauvetage.

Stephen Strasburg avait fait plus que sa part: 14 retraits au bâton en sept manches et un tiers, en n’allouant que deux simples.

Brewers 0 Reds 3

Yasiel Puig a frappé un circuit et produit deux points, aidant les Reds de Cincinnati à battre les Brewers de Milwaukee 3-0.

Sonny Gray (5-5) a limité les Brewers à quatre coups sûrs et un but sur balles en huit manches, puis Raisel Iglesias a fermé les livres en neuvième pour inscrire un 15e sauvetage.

Le deuxième-but des Reds Scooter Gennett a quitté le match après la deuxième manche en raison de raideurs à l’aine.

Phillies 2 Braves 9

Josh Donaldson a cogné un circuit de trois points et les Braves d’Atlanta ont filé vers une victoire de 9-2 face aux Phillies de Philadelphie.

Austin Riley et Matt Joyce ont ajouté des longues balles lors d’une poussée de six points des Braves en sixième manche.

Du côté des Phillies, Bryce Harper a frappé son 1000e coup sûr en carrière en sixième. Il s’agissait également de son 200e circuit en carrière.

Cubs 5 Pirates 6

Corey Dickerson a permis à Jung Ho Kang de croiser le marbre sur un ballon-sacrifice en fin de neuvième manche et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Cubs de Chicago 6-5.

Adam Frasier avait auparavant produit le point égalisateur en frappant un roulant au deuxième but. Craig Kimbrel (0-1) a donc saboté une première avance à sa troisième sortie avec les Cubs.

Josh Bell et Melky Cabrera ont produit deux points chacun pour les Pirates. Victor Caratini a claqué deux circuits pour les Cubs.

Yankees 5 Mets 1

Didi Gregorius et Gio Urshela ont frappé des circuits consécutifs contre deux lanceurs différents en sixième manche et les Yankees de New York ont défait les Mets de New York 5-1.

Domingo German (10-2) a limité les Mets à un point et cinq coups sûrs en six manches. Gleyber Torres a produit deux points grâce à des simples productifs.

Jeff McNeil a frappé son septième circuit de la saison pour les Mets.

Astros 4 Rockies 2

Alex Bregman et Yuli Gurriel ont frappé un circuit chacun et les Astros de Houston ont filé vers une victoire de 4-2 face aux Rockies du Colorado.

Wade Miley (7-4) a limité les Rockies à un point, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en six manches. Roberto Osuna a été parfait en neuvième et a récolté un 19e sauvetage.

Indians 4 Royals 0

Roberto Perez a frappé un circuit de deux points, tandis que Carlos Santana a cogné une claque en solo et les Indians de Cleveland ont blanchi les Royals de Kansas City 4-0.

Perez a aussi marqué le premier point de la rencontre sur un mauvais lancer de Danny Duffy (3-5).

Mike Clevinger (2-2) a blanchi les Royals pendant six manches, accordant seulement quatre coups sûrs et retirant neuf frappeurs au bâton. Nick Goody et Brad Hand ont complété la besogne.

Angels 6 Rangers 2

Mike Trout a frappé deux circuits et Jaime Barria, qui a pris la place du regretté Tyler Skaggs dans la formation, a établi un sommet personnel en retirant huit frappeurs sur des prises en cinq manches, aidant les Angels de Los Angeles à battre les Rangers du Texas 6-2, mercredi.

Trout a cogné un circuit de trois points en troisième manche et une claque en solo en sixième. Il totalise 24 circuits cette saison, un sommet dans la Ligue américaine à égalité avec Edwin Encarnacion, des Yankees de New York.

Barria (3-2), qui a été rappelé des mineures à la suite du décès de Skaggs, a accordé deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles.

Giants 7 Padres 5

Donovan Solano a créé l’égalité avec un double d’un point en sixième manche, puis a croisé le marbre sur un double de Pablo Sandoval et les Giants de San Francisco ont battu les Padres de San Diego 7-5.

Brandon Belt et Austin Slater ont ajouté des coups sûrs productifs lors de la poussée de quatre points des Giants en sixième aux dépens de Luis Perdomo (1-1).

