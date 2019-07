Zack Wheeler connaît un bon départ et les Mets battent les Pirates 6-3

NEW YORK — Zack Wheeler a montré l’état de son bras après avoir quitté la liste des blessés, Jeff McNeil a frappé le premier de quatre circuits des Mets de New York, qui ont battu les Pirates de Pittsburgh 6-3, vendredi.

Wheeler (7-6) a retiré sept adversaires au bâton en cinq manches et un tiers, à son premier départ depuis le 7 juillet. Alors que des équipes pourraient être intéressées à obtenir ses services, il a alloué trois points et six coups sûrs.

McNeil a claqué une longue balle de trois points tandis que Todd Frazier, Pete Alonso et Wilson Ramos ont ajouté un circuit en solo pour les Mets.

Rockies 12 – Reds 2

Daniel Murphy a réussi un circuit de trois points et un double de trois points, guidant les Rockies du Colorado vers une victoire facile de 12-2 aux dépens des Reds de Cincinnati.

En première manche, Murphy a catapulté un tir de Luis Castillo (9-4) et il a frappé son double en neuvième, contre Jared Hughes. Les six points qu’il a produits constituent son plus haut total en carrière.

Les Rockies ont signé deux victoires consécutives pour une première fois depuis les 28 et 29 juin.

Braves 9 – Phillies 2

Ronald Acuna fils a frappé deux coups sûrs et produit trois points, Brian McCann a cogné un circuit en solo, et les Braves d’Atlanta ont défait les Phillies de Philadelphie 9-2.

Les Braves, meneurs dans la section Est, avaient perdu six de leurs huit matchs précédents avant de signer une première victoire en six tentatives à Philadelphie, soit depuis la saison dernière.

En avance 1-0, les Braves ont marqué quatre points en cinquième manche, à commencer par le circuit de McCann dans le deuxième balcon au champ droit. Dans la même manche, Acuna a ajouté un simple de deux points au champ centre.

Rays 3 – Blue Jays 1

Travis d’Arnaud a produit deux points pour aider les Rays de Tampa Bay à l’emporter 3-1 contre les Blue Jays de Toronto.

Le receveur de 30 ans, qui avait été désigné pour assignation par les Mets de New York, plus tôt cette saison, a produit 18 points en 16 parties depuis le 1er juillet. Austin Meadows a procuré l’autre point aux Rays, qui accusent trois matchs et demi de retard derrière les Indians de Cleveland pour le premier rang des équipes repêchées de l’Américaine.

Dodgers 4 – Nationals 2

Justin Turner a cogné un circuit de trois points après deux retraits en huitième manche et les Dodgers de Los Angeles ont eu raison des Nationals de Washington par la marque de 4-2.

Après que les Nationals eurent retiré 22 frappeurs de suite, le releveur Tony Sipp (1-2) a donné un but sur balles à Joc Pederson et un simple à Alex Verdugo avant de quitter la rencontre en huitième manche. Kyle Barraclough s’est amené et il a immédiatement accordé une longue balle à Turner.

Diamondbacks 2 – Marlins 3

Harold Ramirez a obtenu un sacrifice en neuvième manche, permettant aux Marlins de Miami de venir de l’arrière pour triompher 3-2 contre les Diamondbacks de l’Arizona.

La frappe de Ramirez au champ centre, contre le releveur Yoshihisa Hirano, s’est avérée assez loin pour pousser Neil Walker au marbre. Les Marlins ont inscrit deux points en neuvième manche.

Twins 6 – White Sox 2

Nelson Cruz a cogné une longue balle pour une septième fois en cinq parties et les Twins du Minnesota ont défait les White Sox de Chicago 6-2.

Max Kepler a frappé un circuit de trois points en deuxième manche, permettant aux Twins d’atteindre le plateau des 200 coups de quatre buts cette saison. Ils ont réussi l’exploit en 103 matchs, ce qui constitue un record des Majeures. Les Rangers du Texas détenaient l’ancienne marque, établie en 2005 (122 matchs).

Indians 8 – Royals 3

Jose Ramirez a réussi un circuit pour une deuxième partie de suite, une claque de trois points qui a aidé la recrue Zach Plesac et les Indians de Cleveland à vaincre les Royals de Kansas City 8-3.

Francisco Lindor a placé trois balles en lieu sûr, dont un triple d’un point, et les Indians sont restés à deux matchs des Twins du Minnesota et du premier rang de la section Centrale de l’Américaine.

Cubs 2 – Brewers 3

Ben Gamel a donné les devants aux siens grâce à un simple de deux points en huitième manche et les Brewers de Milwaukee sont venus de l’arrière pour gagner 3-2 contre les Cubs de Chicago.

Gio González n’a pas alloué un coup sûr aux Cubs avant la sixième manche, quand Alberto Almora fils a réussi un simple et que David Bote a suivi avec une longue balle. Christian Yelich a amorcé la remontée grâce à un simple d’un point aux dépens de Brandon Kintzler (2-1).

Astros 3 – Cardinals 5

Paul Goldschmidt a porté à cinq sa série de matchs avec un circuit et les Cardinals de St. Louis ont pris la tête de la section Centrale de la Nationale grâce à un gain de 5-3 contre les Astros de Houston.

Goldschmidt a frappé une longue balle de trois points en huitième manche. Matt Wieters a aussi cogné un coup de quatre buts pour les Cardinals, qui ont remporté neuf de leurs 10 dernières sorties.

The Associated Press