Cano, DeJong, Cruz et Betts réussissent les 4 plus récents tours du chapeau

On peut facilement être immunisé aux statistiques entourant les coups de circuit de nos jours. Mais il faut admettre que la dernière semaine a été spectaculaire.

Robinson Cano, Paul DeJong, Nelson Cruz et Mookie Betts ont tous frappé trois circuits dans une même rencontre et ils l’ont fait lors de journées consécutives. Cette séquence sans précédent de tours de chapeau de circuits s’est amorcée avec Cano mardi, pour être couronnée par Betts vendredi.

Pour Betts, c’est du déjà vu: c’était déjà la cinquième fois de sa carrière — à seulement une autre performance semblable du record des Majeures — que Betts frappait trois circuits dans le même match.

Selon l’Elias Sports Bureau, c’était la première fois de l’histoire de la MLB qu’un tel exploit était réalisé trois jours d’affilée. C’est maintenant arrivé 15 fois cette saison. Le premier match de trois circuits a été réalisé par Paul Goldschmidt, le 29 mars. La plus longue période sans qu’une rencontre de trois circuits n’ait lieu a été de 21 jours en 2019, entre Christian Yelich (15 avril) et Justin Turner (7 mai).

Seules deux équipes cette saison, les Cardinals de St. Louis et les Twins du Minnesota, ont eu plus d’un joueur à réussir l’exploit. Cruz et Max Kepler l’ont fait pour les Twins; DeJong et Goldschmidt pour les Cards.

Et seuls les Yankees de New York et les Pirates de Pittsburgh en ont été victimes plus d’une fois. Les Yankees ont alloué trois longues balles à Betts et Travis d’Arnaud; les Pirates à DeJong et Derek Dietrich.

Les Yankees ont été victimes d’un autre triplé, en défense cette fois. Face aux Twins, lundi, le solide roulant d’Edwin Encarnacion avec des coureurs aux premier et deuxième a été cueilli par Luis Arraez au troisième sac. Il a touché le coussin avant de remettre promptement à Jonathan Schoop au deuxième, qui a ensuite relayé la balle au premier pour devancer Encarnacion et compléter le triple jeu.

Selon Baseball-reference.com, dont les données remontent jusqu’à la saison 1908, le plus de matchs de trois circuits en une saison a été accompli en 2001, avec 22. Barry Bonds l’avait fait deux fois, en route vers le record de circuits en une saison. Sammy Sosa avait quant à lui réussi trois matchs de trois circuits entre le 9 août et le 23 septembre. Jeromy Burnitz et Richie Sexson avaient de leur côté réussi l’exploit lors de la même rencontre pour les Brewers de Milwaukee, contre les Diamondbacks de l’Arizona.

En plus de 2001, deux autres saisons ont produit plus de matchs de trois circuits que 2019: il y a eu 19 de ces rencontres en 2016 — dont deux par Betts — et 16 en 1999.

Les Brewers dans la course, mais…

Les Brewers de Milwaukee ne sont qu’à un match de la tête dans la Centrale de la Nationale et cinq matchs au-dessus de la barre de ,500, même s’ils ont accordé 16 points de plus qu’ils n’en ont marqués jusqu’ici cette saison.

L’équipe vient de remporter deux matchs sur trois contre les Cubs de Chicago, remportant les deux premières rencontres à leur dernier tour au bâton avant que les Cubs n’évitent le balayage dimanche.

Les Brewers ont la troisième pire moyenne de points mérités de la Nationale à 4,68. Il sera donc intéressant de voir s’ils peuvent aller chercher des renforts au monticule d’ici la date limite des transactions.

Noah Trister, The Associated Press