Les Mets de New York ont échangé le lanceur Jason Vargas aux Phillies

NEW YORK — Les Phillies de Philadelphie ont apporté du renfort à une rotation de lanceurs partants mal en point, lundi, en faisant l’acquisition du lanceur gaucher Jason Vargas, des Mets de New York.

En retour, les Mets ont mis la main sur Austin Bossart, un receveur qui évolue au niveau AA.

Âgé de 36 ans, Vargas présente une fiche de 6-5, après avoir gagné ses trois derniers départs, et une moyenne de points mérités de 4,01. Il est devenu disponible après que les Mets eurent fait l’acquisition du droitier Marcus Stroman, des Blue Jays de Toronto, dimanche soir, en retour de deux jeunes lanceurs.

«Jason Vergas est un battant et il s’est avéré assez efficace pendant environ une décennie», a déclaré le directeur général des Phillies Matt Klentak.

«Il donne une chance à son équipe de gagner chaque soir où il lance. J’aime le fait qu’il apporte un élément différent. Il est un lanceur gaucher qui n’est pas puissant. Nous avons beaucoup de droitiers qui lancent avec force. Il est un bon complément pour notre personnel de lanceurs.»

Vargas devrait obtenir un départ en fin de semaine contre les White Sox de Chicago. Zach Eflin, qui doit lancer vendredi, affiche une moyenne de 10,46 à ses six derniers départs. Vargas pourrait prendre sa place après son repos régulier de quatre jours.

D’ici la fin de la saison, Vargas doit recevoir 2 666 667$ US de son salaire global de 8 millions$ US en 2019. Son contrat inclut une clause optionnelle de 8 millions$ US pour 2020, à la discrétion de l’équipe, avec une possibilité de rachat de 2 millions$ US.

Les Mets ont par ailleurs accepté de verser 666 667$ en deux versements prévus le 2 septembre et le 1er octobre. Ils doivent aussi payer 2 millions$ en 2020. Dans les faits, les Phillies s’engageront à verser soit 2 millions $ US d’ici la fin de l’année, soit 8 millions $ US d’ici la fin de l’année et 2020.

«C’est trop tôt pour se commettre à ce sujet», a déclaré Klentak, en parlant de l’option au contrat de Vargas.

Les Phillies étaient inactifs lundi après avoir perdu deux des trois rencontres de leur série contre les Braves d’Atlanta en fin de semaine. Ce faisant, ils ont glissé à sept matchs et demi du premier rang dans la section Est de la Ligue nationale. Toutefois, ils n’accusent qu’un match de retard sur la deuxième position réservée aux clubs repêchés, à la veille du début d’une série de trois matchs contre les Giants de San Francisco, mardi.

La moyenne de points mérités de Vargas le placerait au deuxième rang chez les Phillies, derrière Aaron Nola, tandis que son ratio de buts sur balles et coups sûrs accordés par manche (WHIP) lui conférerait le premier échelon au sein de l’équipe. Les frappeurs adverses présentent une moyenne globale de ,228 contre Vargas, même si balle rapide atteint en moyenne 85 m/h.

En carrière, Vargas présente un dossier de 98-95 avec une moyenne de 4,26 en 266 départs et 21 sorties en relève avec cinq organisations différentes. En 2017, il a signé 18 victoires avec les Royals de Kansas City et faisait partie de l’équipe qui a remporté la Série mondiale en 2015.

Rob Maaddi, The Associated Press