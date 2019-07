Un grand chelem de Rendon permet aux Nationals de vaincre les Braves

WASHINGTON — Alors que les spectateurs autour de lui bondissaient de leur siège lundi, Anthony Rendon a baissé sa tête et amorcé une autre course de routine autour des sentiers.

Rendon a brisé l’égalité à l’aide d’un grand chelem en sixième manche, et les Nationals de Washington ont défait les Braves d’Atlanta 6-3 dans le premier d’une série de trois matchs.

La victoire permet aux Nationals de s’approcher à quatre matchs et demi des Braves, les meneurs dans la section Est de la Ligue nationale.

«C’était frappé loin et avec force, a résumé le gérant Dave Martinez. C’était opportun.»

Avec un score de 2-2, Rendon a claqué son 23e circuit de la saison, et son troisième grand chelem en carrière, face à Chad Sobotka. Au passage, il a porté à 500 son total de points produits depuis le début de sa carrière.

Rendon, qui a frappé deux coups sûrs, affiche une moyenne au bâton de ,370 avec neuf doubles, trois circuits et 20 points produits à ses 19 dernières rencontres.

«Je voulais être prêt pour la balle rapide, être synchronisé, et voir un lancer au-dessus du milieu du marbre», a expliqué le placide joueur de troisième but des Nationals.

Au monticule, Patrick Corbin (9-5) a accordé deux points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches. Il a inscrit huit retraits au bâton. Sean Doolittle a concédé un circuit au frappeur suppléant Charlie Culberson en neuvième manche.

À son huitième départ depuis qu’il s’est joint aux Braves en juin, Dallas Keuchel (3-4) a accordé quatre points, six coups sûrs et quatre passes gratuites en cinq manches et un tiers. Sa fiche est de 0-2 à ses trois derniers départs.

«Très décevant. C’est à peu près tout», a déclaré Keuchel, qui a manifesté sa frustration face aux décisions de l’arbitre du marbre Adam Hamari.

«Je pensais avoir réussi environ dix retraits au bâton. J’ai été récompensé par des présences au bâton additionnelles. Voilà le problème.»

Il y avait un retrait en sixième manche lorsque Yan Gomes a soutiré un but sur balles à Keuchel. Adrian Sanchez a ajouté un simple et Sobotka a été appelé en relève.

Trea Turner a été retiré au bâton mais Adam Eaton a reçu un but sur balles pour remplir les coussins. Rendon a suivi avec son circuit, sur une balle rapide avec un compte de deux balles et aucune prise.

Juan Soto a fait marquer un point à l’aide d’un simple en première manche et Turner a ajouté un double bon pour un point une manche plus tard. Soto a aussi réalisé un bel attrapé près de la clôture du champ gauche en sixième manche, privant possiblement Adam Duvall d’un circuit de deux points.

Greg Swatek, La Presse canadienne