Chris Davis sort de sa léthargie et permet aux Orioles de vaincre les Padres 8-5

SAN DIEGO — Chris Davis a rompu l’égalité en claquant un circuit en huitième manche, et les Orioles de Baltimore ont effacé un recul de quatre points pour battre les Padres de San Diego 8-5 mardi après-midi.

Davis a frappé son huitième circuit de la saison, un coup en solo après un retrait aux dépens de Matt Strahm (4-8). Cette longue balle lui a permis de mettre fin à une léthargie de 0-en-18.

Davis affiche une moyenne générale de ,181 et a été retiré sur trois prises 14 fois à ses huit dernières parties, dont en trois occasions mardi, pour un grand total de 105 en 232 visites à la plaque.

Giants 2 Phillies 4

Rhys Hoskins a frappé un circuit de deux points et les Phillies de Philadelphie ont défait les Giants de San Francisco, 4-2.

Hoskins a également claqué un circuit de deux points à son match précédent, dimanche. Bryce Harper était sur les buts lors des deux occasions.

Drew Smyly a blanchi les Giants pendant sept manches, allouant quatre simples et un but sur balles. Hector Neris a obtenu un 19e sauvetage.

Astros 2 Indians 0

Justin Verlander a retiré 13 frappeurs au bâton et les Astros de Houston ont signé un troisième gain de suite, 2-0 aux dépens des Indians de Cleveland.

Verlander n’a permis que deux simples en sept manches, en route vers une quatrième victoire d’affilée. Lui et Stephen Strasburg, des Nationals de Washington, mènent le baseball majeur avec 14 victoires.

Jose Altuve a fourni trois coups sûrs, augmentant sa moyenne à ,300.

Diamondbacks 4 Yankees 2

Christian Walker a frappé un 20e circuit et les Diamondbacks de l’Arizona ont eu raison des Yankees de New York, 4-2.

Edwin Encarnacion a récolté deux des cinq coups sûrs des Yankees, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.

Twins 2 Marlins 1

Byron Buxton a cogné un circuit et Jake Odorizzi a suivi son pire départ en carrière dans les Ligues majeures en n’accordant qu’un point jusqu’en sixième manche dans une victoire de 2-1 des Twins du Minnesota contre les Marlins de Miami.

Odorizzi (12-5) a alloué un point et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers, avec cinq retraits sur des prises. Il a été retiré du match après avoir donné son seul but sur balles du match, à Neil Walker, après deux retraits en sixième manche.

Le circuit de Buxton, contre Zac Gallen, a permis aux Twins de prendre une avance de 1-0 en troisième manche. Il s’agissait de son 10e de la saison et du 206e pour les Twins en 2019, égalant leur total de 2017.

Mariners 8 Rangers 5

Kyle Seager a cogné un circuit en solo et un triple bon deux points pour mener les Mariners de Seattle vers une sixième victoire d’affilée, 8-5 contre les Rangers du Texas.

Domingo Santana a claqué son 21e circuit pour les Mariners, qui ont égalé leur plus longue séquence de succès cette saison. Ils avaient également gagné six parties de suite en avril.

De leur côté, les Rangers ont subi un 18e revers en 25 parties.

Braves 11 Nationals 8

Adam Duvall a frappé quatre coups sûrs, dont deux circuits, Josh Donaldson a ajouté une claque bonne pour trois points et les Braves d’Atlanta ont vaincu les Nationals de Washington 11-8.

En l’emportant, les Braves ont repris une avance de cinq matchs et demi sur les Nationals, en tête de la section Est de la Ligue nationale.

Julio Teheran (6-7) a accordé deux points et sept coups sûrs en six manches et deux tiers pour les Braves, qui à un certain moment menaient 11-1.

Cubs 1 Cardinals 2

Paul Goldschmidt a cogné un septième circuit à ses huit derniers matchs, donnant l’avance aux siens contre Yu Darvish, et les Cardinals de St. Louis ont vaincu les Cubs de Chicago 2-1.

Avec ce gain, les Cardinals se sont hissés en tête du classement de la section Centrale de la Ligue nationale, devant les Cubs.

Goldschmidt a retroussé une balle rapide de Darvish (3-5) par-dessus la clôture du champ centre pour son 25e circuit de la saison. À ses huit dernières rencontres, il présente une moyenne au bâton de ,364 (12-en-33) avec 14 points produits.

Dodgers 9 Rockies 4

Kristopher Negron a frappé un circuit à sa première présence au bâton avec les Dodgers de Los Angeles, l’un de leurs quatre circuits en route vers un gain de 9-4 contre les Rockies du Colorado.

A.J. Pollock, Russell Martin et Justin Turner ont également frappé des longues balles pour les Dodgers, qui sont devenus la première équipe dans les Ligues majeures à atteindre le plateau des 70 victoires. Leur avance sur les Giants de San Francisco au sommet du classement de la section Ouest de la Ligue nationale est de 15 matchs.

Mets 5 White Sox 2

Noah Syndergaard a fait fi des rumeurs de transaction pour quitter le match avec une avance, et les Mets de New York ont résisté à un autre effondement de leurs releveurs pour battre les White Sox de Chicago 5-2 en 11 manches.

Jeff Michael et Michael Conforto ont claqué des circuits consécutifs en 11e pour assurer la victoire aux Mets, leur cinquième de suite. C’est la première fois depuis avril 2018 que les Mets connaissent une telle séquence.

The Associated Press