Le défenseur Will Butcher accepte un contrat de trois saisons des Devils

NEWARK, N.J. — Will Butcher a ratifié une entente de trois saisons d’une valeur annuelle moyenne de 3,733 millions $US des Devils du New Jersey, a annoncé l’équipe par voie de communiqué mercredi.

Le défenseur âgé de 24 ans était joueur autonome avec compensation depuis le 1er juillet. Il évite ainsi l’arbitrage salarial, alors que son audience était prévue vendredi.

Butcher a inscrit quatre buts et amassé 26 mentions d’aide en 78 rencontres avec les Devils la saison dernière.

Il avait été sélectionné en cinquième ronde, 123e au total, par l’Avalanche lors du repêchage de la LNH en 2013, mais avait refusé de s’entendre avec le club du Colorado avant de parapher une entente de trois ans avec les Devils le 27 août 2017.

Butcher, qui a remporté le trophée Hobey Baker, remis au joueur par excellence de la NCAA, en 2016-17 avec l’Université de Denver, a marqué neuf buts et récolté 65 mentions d’assistance en 159 matchs de saison régulière avec les Devils. Il a aussi engrangé un but et trois passes en cinq matchs éliminatoires en carrière dans le circuit Bettman.

La Presse canadienne