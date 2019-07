Dolphins: Le seocndeur étoile Nick Buoniconti décède à l’âge de 78 ans

MIAMI — Le secondeur intérieur Nick Buoniconti, un joueur au petit gabarit qui a accompli de grands exploits au fil de sa carrière en contribuant notamment à la seule saison parfaite de l’histoire de la NFL avec les Dolphins de Miami, est décédé à l’âge de 78 ans.

Bruce Bobbins, le porte-parole de la famille Buoniconti, a déclaré qu’il était mort mardi à Bridgehampton, dans l’État de New York. On ignore pour l’instant la cause du décès.

Buoniconti n’a jamais été repêché par une équipe de la NFL, mais ça ne l’a pas empêché de connaître une carrière de 15 saisons dans le football professionnel américain. Il a notamment contribué aux deux conquêtes consécutives du Super Bowl des Dolphins, dont celle de 1972 après leur saison parfaite de 17-0.

À la suite de sa retraite, Buoniconti et son fils, Marc, ont oeuvré afin d’amasser plus d’un demi-milliard de dollars afin de trouver un remède contre la paralysie. Son fils était paralysé des épaules aux pieds après avoir effectué un plaqué pour les Bulldogs de The Citadel, un collège militaire américain situé en Caroline du Sud, en 1985.

The Associated Press