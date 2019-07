KANSAS CITY, Mo. — Freddy Galvis a brisé l’impasse avec un circuit en solo en septième et les Blue Jays de Toronto ont gagné 4-1 face aux Royals de Kansas City, mercredi.

Bo Bichette a obtenu son premier circuit dans les grandes ligues pour les Jays, invaincus à leurs trois derniers matches.

Bichette a envoyé la balle loin au-delà du champ centre en huitième, contre Jakob Junis. Il avait fait ses débuts dans les majeures lundi.

«Le match de lundi m’a permis de dire, ‘ok, ma carrière est commencée’, a dit Bichette. Depuis, c’est plus facile d’approcher les journées comme quelque chose de normal, tout simplement. Il m’a retiré avec des glissantes à mes deux premières présences au bâton. Je me suis ajusté et j’ai pu frapper la balle très fort.»

Teoscar Hernandez a ajouté un double opportun, faisant marquer Cavan Biggio.

Cam Gallagher a cogné une longue balle pour les Royals, en troisième. Mais trois manches plus tard, Justin Smoak a créé l’impasse avec un simple d’un point.

Bichette a cumulé trois coups sûrs. Biggio a marqué deux fois, en plus de voler un but.

Jacob Waguespack (2-1) n’a donné qu’un point et trois coups sûrs en six manches. Tim Mayza et Joe Biagini ont fait le lien vers Justin Shafer, qui a mérité le sauvetage.

«Je n’ai pas lancé autant de prises que voulu, mais j’ai été chanceux parce que les balles cognées l’étaient en direction des gars en défense, a dit Waguespack. Ils ont fait de l’excellent travail.»

Les Jays ont par ailleurs échangé le droitier Aaron Sanchez, le releveur droitier Joe Biagini et le voltigeur des ligues mineures Cal Stevenson aux Astros de Houston, en retour du voltigeur Derek Fisher.

Issu des filiales des Blue Jays, Sanchez faisait partie du club torontois depuis 2014. Il peinait en 2019, avec un rendement de 3-14 et une moyenne de 6,07. Il a notamment subi 10 revers de suite.

Sanchez a toutefois été brillant en 2016, avec un dossier de 15-2 et une moyenne de 3,00. Ça lui a valu une place parmi les étoiles de l’Américaine.

Toronto a également échangé le releveur droitier Daniel Hudson aux Nationals de Washington, en retour du droitier des ligues mineures Kyle Johnston.

Le club torontois va jouer à Baltimore de jeudi à dimanche.

Junis (6-10) a permis quatre points et six coups sûrs en sept manches.

Lors des deuxième, troisième et quatrième manches, il n’a eu besoin que de huit tirs à chaque fois. Mais en sixième, Biggio a soutiré un but sur balles et a volé le deuxième coussin, avant de marquer sur le simple de Smoak.

Les Royals n’ont obtenu que trois coups sûrs. Ils ont perdu trois matches de suite.

