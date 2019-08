Roma Sijam: un modèle pour les enfants roms

Dans les petites rues de Zemun devant un local situé à côté d’un mécanicien, les six rappeurs de Roma Sijam se rassemblent pour répéter avant leurs prestations. Rencontré dans un café dans le quartier rom, Métro a discuté avec le groupe de rap rom.

Ayant tous participé à des cohortes du spectacle Grubb de Serge Denoncourt lorsqu’ils étaient préadolescents, Ibrahiim Gasi, Daniel Ibrahimovic, Danijel Rasitovic, Naim Cerimi, Danijel Jovanovic et Senol Ragipi ont fondé leur propre groupe. Roma Sijam qui signifie « nous sommes roms » en romanes, parle de discrimination et des traditions et réalités des Roms habitant en Serbie.

Les membres ne sont pas que de simples rappeurs, ils sont aussi des mentors et éducateurs pour les enfants roms de leur communauté. Aujourd’hui les anciens élèves de Serge, prennent la relève à travers l’école Grubb situé dans le quartier rom de Zemun. Danijel Rasitovic, qui a été commencé adoslescent en tant qu’élève du groupe groupe Grubb est maintenant responsable de l’école Grubb en Serbie. «Nous avons maintenant plus de 80 enfants qui participent à notre programme scolaire», explique-t-il. Si au début Grubb était un projet mené majoritairement par des non-Roms, aujourd’hui l’équipe au quotidien est à 99% rom. Les rappeurs apprécient la sensibilité culturelle des non-Roms qui les accompagnent à travers le projet. «Ils comprennent notre culture, savent comment fonctionnent nos communautés et ont développés une sensibilité face à cela» explique Senol Ragipi.

Fondé il y a quatre ans, l’école Grubb permet aux enfants roms de la communauté de Zemun de participer aux cours de danse et de chant tout en perfectionant leur connaissances scolaires. Les rappeurs s’assurent que les élèves qui viennent à l’école Grubb performent bien à l’école. Ils les aident avec leurs devoirs et leur donnent des cours de tutorat selon leurs besoins. Comme ils sont plus âgés et ont été en finale de plusieurs concours de chants à la télévision, ils sont souvent admirés par les jeunes enfants roms. « On remarque qu’on a une influence sur les jeunes alors on essaie de les guider et de les encourager à s’éduquer » explique Senol Ragipi.