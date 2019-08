Génocide des roms: au-delà de la simple reconnaissance

Trois quarts de siècle après avoir perdu des centaines de milliers des leurs durant l’Holocauste perpétré par l’Allemagne nazie, les populations roms tiennent à ne pas être oubliées. Au Canada, la communauté rom exige que le gouvernement aille plus loin qu’une simple reconnaissance du génocide.

Durant les six années de la Seconde Guerre mondiale, on estime que 500 000 Roms «ont été ciblés par la Solution finale», le projet d’extermination des non-Aryens perpétré par l’Allemagne nazie, rappelle Dafina Savic, fondatrice de l’organisme Romanipe. Ce groupement œuvre depuis 2013 pour représenter les populations roms canadiennes.

Romanipe travaille aujourd’hui pour que le génocide rom soit connu de tous. «C’est une histoire qui demeure oubliée aujourd’hui, avance

Mme Savic. C’est l’une des raisons principales pour lesquelles il y a encore une certaine normalisation de la haine et de la persécution envers les populations roms.»

La professeure Margareta Matache, qui dirige le programme rom de l’Université Harvard, aux États-Unis, abonde dans le même sens. «Ça a commencé quand les Roms n’ont pas été inclus dans le procès de Nuremberg», observe-t-elle, faisant allusion aux procès subis par les dirigeants nazis en 1946.

«C’est un peuple dont l’histoire a toujours été invisibilisée, ajoute Mme Savic. La persécution des populations juives n’a pas commencé avec l’Holocauste, et c’est la même chose pour les Roms. Depuis leur arrivée en Europe, les Roms ont vécu de la discrimination.»

Encore des traces

Aujourd’hui, selon les deux expertes, les attaques physiques et psychologiques envers les Roms se poursuivent.

«Ne pas reconnaître ce génocide, c’est le terreau fertile pour la continuation des préjugés à l’égard des communautés roms», convient Audrey Licop, directrice générale adjointe du Musée de l’Holocauste de Montréal. L’organisation tenait jeudi soir une commémoration pour le

75e anniversaire du génocide.

En Europe, des dizaines d’années plus tard, la «montée de la haine» envers les peuples roms s’est dernièrement concrétisée par plusieurs actes violents, avance Mme Margareta Matache, qui est elle-même une Rom.

«La haine est de retour. En Ukraine, des gens ont été tués par l’extrême droite. En Hongrie, il y a eu au moins 60 incidents impliquant de la violence envers des Roms. En Bulgarie, un enfant a été battu parce qu’il a affirmé qu’il était égal à un Bulgare.»

D’après Mme Matache, ces actes «pourraient certainement se rendre en Amérique du Nord aussi».

«Il faut que les politiciens prennent des actions concrètes pour éviter que ces actes de violence se répètent, exige

Mme Savic. C’est quelque chose qu’on entend souvent, mais malheureusement, il y a très peu d’actions qui sont prises.»

Au Canada?

Il y a un an, le 2 août 2018, le gouvernement canadien a officiellement reconnu le génocide rom dans un communiqué. Aujourd’hui, la ministre fédérale des

Affaires étrangères, Chrystia Freeland, et le ministre du

Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, ont fait une déclaration commune pour réaffirmer le rôle de meneur du Canada dans ce dossier.

«Nous jurons de ne plus jamais laisser de telles atrocités se produire contre qui que ce soit et où que ce soit», ont-ils affirmé.

«Nous reconnaissons également que les communautés roms dans de nombreux pays ont toujours été et continuent d’être marginalisées dans tous les aspects de la vie», ont-ils poursuivi.

Ces reconnaissances écrites «sont un début», avance

Mme Savic, mais «ce n’est pas assez». Elle demande, comme plusieurs membres de la communauté présents hier soir, que le prochain gouvernement vote une motion au Parlement pour soutenir la communauté.

La militante remarque que les membres du peuple rom établis au Canada ont longtemps été obligés de nier leur origine «par peur de représailles». «C’est un peuple qui est établi ici depuis au moins 1901, lance Mme Savic. Au Canada, il était invisible pour mener à son émancipation. Beaucoup de Roms ont même appris une nouvelle langue pour échapper à leur identité.»

«Je suis certaine qu’on aura [une motion] l’an prochain», ajoute-t-elle avec confiance.

Le député du Nouveau parti démocratique Alexandre Boulerice a pris part hier aux commémorations, comme les membres de plusieurs partis de l’opposition et du gouvernement. Il se demande pourquoi le Parti libéral du Canada n’a pas fait plus d’efforts pour parler de cette situation.

«Une motion a été adoptée pour reconnaître le mois d’avril comme le mois de commémoration des génocides, se remémore-t-il. Le génocide des Roms n’était pas inclus. J’ai bon espoir qu’on va parvenir à le reconnaître dans cette motion, mais malheureusement, le gouvernement n’a pas été très proactif.»

«Il y a un an, on a fait un pas dans la bonne direction avec la reconnaissance officielle», indique pour sa part la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, qui représentait hier le premier ministre Justin Trudeau.

«Maintenant, on va toujours être prêts à collaborer avec tous les partis de la Chambre des communes pour aller de l’avant dans une reconnaissance parlementaire», ajoute-t-elle.