Jeux panaméricains: Meaghan Benfeito remporte l’or à la plateforme de 10 mètres

LIMA, Pérou — La Montréalaise Meaghan Benfeito a remporté la médaille d’or de l’épreuve de plongeon de 10 mètres samedi aux Jeux panaméricains, devant sa compatriote Caeli McKay.

«La sensation est extraordinaire, s’est exclamée Benfeito. C’est la première fois que je gagne la compétition individuelle. J’ai deux médailles de bronze des Jeux de 2011 et de 2015, et c’est bien de pouvoir enfin terminer au premier rang.»

Benfeito et McKay feront équipe dimanche lors de l’épreuve synchronisée sur plateforme de 10 mètres.

«(McKay) me rend nerveuse, a déclaré Benfeito. J’avais absolument besoin d’un plongeon incroyable à mon dernier plongeon et je devais battre son score… Mais c’est incroyable parce qu’elle m’aide en tant que plongeuse individuelle et en tant que plongeuse synchronisée. Elle me fait sauter plus haut et travailler plus fort.»

McKay a confié qu’elle ne s’attendait pas à gagner sa première médaille à une compétition multi-sports.

«Le niveau de compétition était très élevé et tout le monde effectuait ses meilleurs plongeons. Je n’ai pas l’habitude de regarder le tableau indicateur, mais au quatrième plongeon, je savais où je me trouvais au classement et ça m’a imposé beaucoup de pression car je savais que je devais réussir mon plongeon. Mais en général, je suis fière de moi, surtout du chemin que j’ai parcouru cette année, individuellement. C’est la cerise sur le sundae», a mentionné McKay.

Chez les hommes, les Québécois Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac ont mérité l’argent lors de l’épreuve synchronisée sur trois mètres.

Cyclisme

La Canadienne Kelsey Mitchell a battu du justesse Joanne Rodriguez Hacohen, du Guatemala, pour obtenir son billet pour les demi-finales de l’épreuve de sprint en cyclisme sur piste.

Dimanche, Mitchell affrontera la Mexicaine Jessica Salazar Valles.

Luz Gaxiola Gonzalez, également du Mexique, a battu l’Ontarienne Amelia Walsh en quarts de finale.

Plus tôt en journée, Mitchell, de Sherwood Park, en Alberta, avait établi un record des Jeux panaméricains pendant sa qualification à l’épreuve de sprint en cyclisme sur piste, samedi.

Mitchell avait conclu sa qualification au 200 mètres en 10,89 secondes, abaissant le record de 10,992 secondes établi par la Canadienne Monique Sullivan, lors des Jeux panaméricains de 2015, à Toronto.

Baseball

L’équipe canadienne de baseball aura l’occasion de remporter une troisième médaille d’or consécutive aux Jeux panaméricains dimanche soir contre Porto Rico. Le Canada a atteint le match final grâce à une victoire de 10-0 contre le Nicaragua en super ronde.

Le Canada avait mérité l’or contre les États-Unis lors des Jeux de 2011 à Guadalajara et lors des Jeux de 2015 à Toronto.

«Ce devrait être agréable, nos gars devraient être prêts, a déclaré le gérant Ernie Whitt. Nous avons une tellement belle chimie dans cette équipe, et des joueurs qui se donnent pour le bien de leurs coéquipiers.»

Racquetball

Samuel Murray, de Baie-Comeau, a défait l’Argentin Fernando Kurzbard 2-0 lors de la ronde préliminaire en racquetball. Coby Iwaasa, de Lethbridge, en Alberta, a battu l’Argentin Shalom Manzuri 2-1.

Du côté féminin, la Montréalaise Frédérique Lambert a perdu 2-0 contre l’Américaine Rhona Rajsich. Jennifer Saunders, de Thompson, au Manitoba, s’est aussi inclinée 2-0 contre l’Américaine Kelani Lawrence.

Canoë/Kayak

Lois Betteridge, d’Ottawa, s’est qualifiée pour les demi-finales féminines en C1 alors que l’Ontarien Liam Smedley a atteint les demi-finales masculines dans cette même discipline.

Keenan Simpson, d’Ottawa, a accédé aux demi-finales masculines en K1 tout comme Olivia Norman, aussi d’Ottawa, chez les dames.

Hockey sur gazon

Le Canada a terminé la première ronde avec un dossier de 3-0 en signant une victoire de 14-1 contre le Pérou.

Équitation

Les Canadiens Jessica Phoenix, Karl Slezak, Colleen Loach et Dana Cooke se sont qualifiés dans la catégorie individuelle et au cross-country par équipe. Les deux finales auront lieu dimanche.

