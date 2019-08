Une centaine de citoyens prairivois se sont réunis mercredi soir pour discuter du problème Sanimax. Devant plusieurs élus et représentants d’élus, ils ont exprimé leur colère, demandé des explications et surtout exigé que des actions concrètes soient prises.

Alors que l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles a reconnu mercredi soir être en « situation de crise sans précédent » depuis plusieurs semaines, de nombreux citoyens déplorent l’inaction des différents paliers du gouvernement.

« Vous êtes là pour nous aider, mais vous ne faites rien! », s’exclamait John Brandone, résident de Rivière-des-Prairies depuis six ans.

Par ailleurs, beaucoup de citoyens se sont indignés après avoir notamment appris que la Ville avait autorisé l’utilisation de l’eau d’une borne-fontaine, au lieu de fermer l’usine.

Depuis la fin juin, l’entreprise spécialisée dans la récupération d’huiles de cuisson usées, de sous-produits de viande et d’animaux, d’animaux morts à la ferme, de peaux et de matières organiques a « eu des problèmes techniques, à l’intérieur du site, dans les conduits d’alimentation d’eau, faisant en sorte que [les] systèmes qui permettent de traiter la matière première ne fonctionnait pas de façon optimum », expliquait la semaine dernière Éric Caputo, directeur général de Sanimax.

S’il avait par la suite affirmé que la situation était redevenue normale, les citoyens n’ont vu « aucune disparition de l’odeur de poulet en décomposition ».

Demande générale pour la relocalisation

« Sanimax n’a plus sa place ici, près des rues résidentielles et des citoyens », explique Théo Vecera, organisateur de la réunion et membre du comité citoyen Sanimax SOS RDP.

Député de la circonscription de LaFontaine, Marc Tanguay assure suivre le dossier de près depuis sa prise de fonction en 2012.

L’attaché politique de Chantal Rouleau, Guy Boutin, certifie de son côté que l’ancienne mairesse de l’arrondissement et ministre de la Métropole et de la région de Montréal est « proactive sur le dossier ». Elle serait également en contact avec « le ministre de l’Environnement et le ministre de l’Agriculture pour s’assurer que la situation actuelle ne comporte aucun danger pour les riverains ».

David Patry-Cloutier, directeur du cabinet de Caroline Bourgeois, assure que des mesures ont été prises, comme la « visite quotidienne de l’entreprise par des inspecteurs de la Ville ».

Si les différents élus et représentants d’élus se voulaient rassurants, plusieurs citoyens n’ont pas été satisfaits de leur réponse.

Inquiétude grandissante pour la santé

En attendant que les nouvelles études sur la qualité de l’air dans l’est de l’île soient faites, les citoyens de Rivière-des-Prairies s’inquiètent de possibles futurs problèmes de santé causés par l’entreprise.

Un citoyen a d’ailleurs signalé que « la décomposition des animaux dégage du H2S, ce qui est très dangereux pour la santé ». Comme le démontre une étude de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la présence de ces particules dans l’air peut en effet être extrêmement néfaste pour la santé et pour l’environnement.

Apprenant cette nouvelle, de nombreux citoyens se sont indignés de voir que la Ville de Montréal n’a pas fait « de relevés de l’air sur les trottoirs autour de l’usine ou même proche des habitations ».

En 2018, l’entreprise Sanimax a été reconnue coupable deux fois, par le tribunal municipal de Montréal, de ne pas avoir fourni « les renseignements, plans ou devis demandés par le directeur ou un employé du service dans le délai spécifié ». L’entreprise a également été reconnue coupable de ne pas avoir laissé des inspecteurs mener des études de qualité de l’air dans les cheminées de l’usine.

En plus de faire face à de nombreuses plaintes citoyennes, Sanimax compte près d’un million de dollars de contraventions, en plus de nombreuses poursuites judiciaires par la Ville de Montréal.

« Vous pouvez fermer un restaurant après avoir retrouvé un rat, mais vous ne pouvez pas obliger une entreprise à faire des tests de qualités de l’air? » s’est insurgée une citoyenne.

Mesures et actions

Selon Marc Tanguay, « il y aura un avant et un après la réunion organisée pour le problème Sanimax ». Il a par ailleurs invité les citoyens à continuer leur mobilisation en lançant une pétition, qu’il promet d’endosser. Le député a également proposé d’organiser une manifestation.

Ces idées seront « étudiées par le comité » promet Théo Vecera. Ce dernier a d’ailleurs contacté la direction de l’usine afin d’organiser une rencontre. L’entreprise aurait répondu de manière favorable sans toutefois donner de date. Un échange qui laisse M. Vecera dubitatif, car « ce n’est pas la première fois que l’entreprise accepte et annule au dernier moment » affirme-t-il.

Par ailleurs, plusieurs rencontres ont été prévues entre les élus pour discuter du problème. Chantal Rouleau rencontrera Caroline Bourgeois le 26 août et Marc Tanguay le 3 septembre.

Lisa Christensen, conseillère de l’arrondissement du district de la Pointe-aux-Prairies, insiste pour que les citoyens continuent d’appeler le numéro créé spécialement pour les problèmes d’émanations d’odeur.

Depuis le 26 juillet, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles a mis en place un protocole pour simplifier le dépôt de plainte des citoyens. Depuis sa mise en place, plus de 50 plaintes ont été relevées.

Depuis le début de l’année, la mairie comptait déjà 102 plaintes, en date du 26 juillet.