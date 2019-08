Commission sur le verre: consigne et gestion par la SAQ, prône la FTQ

La FTQ estime qu’il est plus que temps qu’un système de consignation des bouteilles de vins et spiritueux soit implanté au Québec. Et son organisation et son opération doivent relever de la Société des alcools.

Dans le mémoire qu’elle présentera devant la commission parlementaire qui étudie les enjeux du recyclage et de la valorisation locale du verre, la plus grande centrale syndicale du Québec dit estimer que la SAQ, comme société d’État, «a un devoir d’exemplarité et une responsabilité sociétale» de récupérer et recycler les contenants qu’elle vend.

Le point de vue de la FTQ est d’autant plus intéressant qu’elle représente à la fois des travailleurs dans la fabrication du verre, à la SAQ et dans la collecte des matières résiduelles et des déchets.

La gestion du verre est problématique: en 2010, 53 pour cent du verre récupéré était acheminé au recyclage, mais seulement 14 pour cent en 2015. La proportion est remontée à 37 pour cent en 2018, selon les données de Recyc-Québec. Le reste, soit les deux tiers, du verre recueilli dans les bacs de récupération domestique aboutit dans les sites d’enfouissement.

En après-midi lundi, la commission parlementaire doit notamment entendre la SAQ et Recyc-Québec.

Lia Lévesque, La Presse canadienne