Kris Bryant frappe un circuit et les Cubs blanchissent les Pirates 2-0

PITTSBURGH — Kris Bryant a cogné une longue balle en septième manche et les Cubs de Chicago ont mis fin à une série de quatre revers en l’emportant 2-0 contre les Pirates de Pittsburgh, samedi.

Après avoir commis une erreur au troisième coussin lors des deux manches précédentes, Bryant a expédié le premier tir qu’il a vu de Steven Brault (3-2) par-dessus la clôture du champ gauche. Le 25e circuit de Bryant a permis aux Cubs de prendre les devants 1-0.

Les Cubs se sont approchés à un demi-match des Cardinals de St. Louis et du premier rang de la section Centrale de la Nationale. Jon Lester (10-8) a accordé quatre coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches de travail.

Les Cubs se sont sortis de trois situations au cours desquelles les sentiers étaient tous occupés. Les Pirates ont laissé 11 coureurs sur les buts et ils montrent un dossier de 7-26 depuis la pause du match des étoiles.

Astros 4 – Athletics 8

Matt Chapman a réussi trois coups sûrs, Mark Canha a produit trois points et les Athletics d’Oakland ont eu raison des Astros de Houston par la marque de 8-4.

Canha, Matt Olson et Josh Phegley ont tous placé deux balles en lieu sûr pour les Athletics, qui ont gagné leurs quatre dernières parties et 11 de leurs 16 dernières. Chris Bassitt (9-5) a accordé trois points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en six manches.

Cardinals 1 Reds 6

Aristides Aquino a cogné un circuit de trois points, Nick Senzel a également frappé une longue balle et les Reds de Cincinnati ont infligé un revers de 6-1 aux Cardinals de St. Louis, qui sont de retour à égalité avec les Cubs de Chicago au sommet de la section centrale de la Ligue nationale.

Alors que les Reds menaient 2-1 en cinquième, Aquino a envoyé le premier lancer de Milos Mikolas au champ centre, alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers et deux retraits. Il s’agissait de sa 11e longue balle à son 17e match en carrière dans les ligues majeures. Il est la première recrue à accomplir cet exploit depuis 1900 selon le Elias Sports Bureau.

Les Reds ont limité les Cardinals à cinq coups sûrs et trois buts sur balles une journée après avoir concédé 18 coups sûrs et 13 points. Matt Carpenter a été le seul à s’inscrire au pointage en frappant un circuit en solo en deuxième manche. Anthony DeSclafani (8-7) a également retiré quatre frappeurs sur des prises.

Tigers 0 Rays 1 (13e manche)

Mike Brosseau a frappé un simple d’un point en 13e manche pour permettre aux Rays de Tampa Bay de battre les Tigers de Detroit 1-0.

Eric Sogard a d’abord claqué un double aux dépens de Matt Hall (0-1), alors qu’il y avait deux retraits et Tommy Pham a été intentionnellement envoyé au premier but. Brosseau, qui s’est rendu au marbre à la place de Colin Poche, mettant un terme à un blanchissage de 29 manches.

Poche (3-4) a obtenu la victoire après avoir retiré deux frappeurs des trois frappeurs auxquels il a fait face en 13e.

Mets 4 Royals 1

Jacob deGrom a été solide durant sept manches et Pete Alonso a donné les devants aux Mets en frappant un simple de deux points pour aider la formation new-yorkaise à l’emporter 4-1 face aux Royals de Kansas City.

Alonso a frappé trois coups sûrs et a remis les compteurs à zéro, alors que l’égalité régnait en septième. Juan Lagares, qui a également frappé trois coups sûrs, a ajouté un triple d’un point en huitième.

Les trois derniers frappeurs de l’alignement des Mets ont présenté un rendement de 5 en 11 au bâton et ont uni leurs efforts pour inscrire les quatre points des leurs.

Orioles 0 Red Sox 4

Eduardo Rodríguez a été étincelant durant sept manches et un tiers, Rafael Devers a cogné un circuit de deux points et les Red Sox de Boston ont défait les Orioles de Baltimore 4-0.

Il s’agit de leur quatrième victoire d’affilée.

Trey Mancini a frappé un double — son huitième d’affilée au Fenway Park — pour les Orioles, qui ont encaissé un sixième revers de suite.

Rodriguez (14-5) a alloué quatre coups sûrs, deux buts sur balles et a effectué quatre retraits sur des prises. Il présente une fiche de 6-0 et il a maintenu une moyenne de points mérités de 1,30 à ses huit derniers départs aux dépens des Orioles, l’équipe qui lui avait offert son tout premier contrat.

Padres 5 Phillies 3

Ty France a dénoué l’impasse en frappant un simple et les Padres de San Diego ont jeté une douche froide sur les Phillies de Philadelphie en l’emportant 5-3.

Dinelson Lamet (2-2) a alloué trois points, six coups sûrs et un but sur balles. Le droitier de 27 ans en était à son huitième départ après avoir raté la dernière saison en raison d’une chirurgie de type Tommy John.

Eric Hosmer a frappé trois coups sûrs pour les Padres et Josh Naylor a nivelé la marque en frappant un double de deux points en quatrième.

Dodgers 3 Braves 4

Josh Donaldson et Adam Duvall ont cogné deux circuits consécutifs aux dépens de Hyun-Jin Ryn en sixième manche, et l’enclos de releveurs des Braves a aidé la formation d’Atlanta à battre les Dodgers de Los Angeles 4-3.

Donaldson a attisé la foule du SunTrust Park en cognant son 29e circuit de la saison. Duvall a ajouté une claque en solo pour faire 4-2.

Ryu (12-3) a encaissé un premier revers pour la première fois en sept départs, mais il maintient toujours la meilleure moyenne de points mérités des Majeures (1,64).

Marlins 4 Rockies 11

Ryan McMahon a poursuivi sa séquence fructueuse en cognant deux circuits pour aider les Rockies du Colorado à vaincre les Marlins de Miami 11-4.

C’est la première fois en deux mois que les Rockies enfilent trois victoires.

McMahon a inscrit des circuits lors des trois derniers matchs et lors de quatre des cinq dernières rencontres des siens pour porter son total à 17 cette saison, un sommet en carrière.

Charlie Blackmon, Ian Desmond et Trevor Story ont également cogné des coups de canon pour supporter le lanceur partant German Marquez, qui a quitté en cinquième manche en raison de crampes. Marquez (12-5) a frappé un double et a retiré huit frappeurs sur des prises.

Giants 11 Diamondbacks 6

Brandon Belt a claqué un grand chelem et a égalé un sommet en carrière en amassant six points produits et Kevin Pillar a frappé cinq coups sûrs pour mener les Giants de San Francisco vers un écrasant gain de 11-6 aux dépens des Diamondbacks de l’Arizona.

Le droitier Logan Webb a réussi à surmonter un départ cahoteux et a été solide durant cinq manches pour obtenir la victoire à ses débuts dans les Majeures. Les Giants ont signé une troisième victoire consécutive et ont remporté six de leurs sept dernières rencontres pour poursuivre leur bataille pour obtenir un laissez-passer pour les séries éliminatoires.

Webb a alloué un point non mérité en cinq coups sûrs et il a effectué sept retraits sur des prises. Pillar a inscrit trois points et Mike Yastrzemski a également frappé trois coups sûrs une journée après avoir cogné trois circuits.

Twins 12 Rangers 7

C.J. Cron a claqué un circuit de deux points dans une poussée de six points des Twins en première manche et la formation du Minnesota a défait les Rangers du Texas 12-7.

Tyler Duffey (4-1) a obtenu la victoire après avoir retiré les deux derniers frappeurs en cinquième manche pour laisser les sentiers remplis. Il a récolté une deuxième victoire dans la même journée puisqu’il a obtenu le crédit sur le gain des siens de la veille. La victoire avait précédemment été accordée à Sam Dyson.

Les Twins ont creusé l’écart à la tête de la section Centrale de la Ligue américaine et possèdent deux matchs et demi d’avance.

Miguel Sano a aussi étiré les bras en neuvième pour les Twins.

The Associated Press