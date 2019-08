Les Yankees battent les Indians 6-5 tout en se disputant avec les officiels

NEW YORK — Encore et encore, les Yankees de New York continuent de faire des ravages.

Le gérant Aaron Boone, Brett Gardner et les Yankees de New York ont une fois de plus exprimé leur mécontentement envers les officiels, mais ils sont malgré tout vaincu les Indians de Cleveland 6-5, samedi.

«C’est un peu fou pour être honnête», a déclaré Gardner.

Gleyber Torres a frappé deux circuits alors que Didi Gregorius et DJ LeMahieu ont ajouté une longue balle chacune pour les Yankees, qui mènent la section Est de l’Américaine.

Les esprits se sont toutefois échauffés en sixième manche, quand Cameron Maybin a été retiré sur trois prises par l’officiel au marbre du niveau AAA, Ben May.

«C’était le chaos», a observé le receveur des Indians, Kevin Plawecki.

Pour la troisième fois en un mois, chaque fois lorsqu’un officiel des mineures a été rappelé et placé derrière le marbre, les Yankees ont perdu leur sang-froid. Dans ce plus récent épisode, Boone, Gardner et le lanceur CC Sabathia ont été expulsés de la rencontre.

Une situation qui a provoqué Boone, qui a accusé les arbitres de s’en prendre aux Yankees injustement.

«Honnêtement, je crois que tout ça a escaladé rapidement parce qu’ils l’ont cherché, a-t-il dit. Je crois qu’il nous cherche. Je me sentais comme ça.»

L’arbitre en chef Tom Hallion a dit: «Nous avons expulsé Boone et les choses ont dégénéré.»

Le lancer qui a retiré Maybin était un peu à l’extérieur, selon les graphiques représentant la zone des prises. Maybin est resté debout et il a discuté calmement avec May avant de retourner à l’abri.

Quelques instants plus tard, les choses se sont envenimées.

Boone a quitté l’abri pour confronter May et il s’est engagé dans une discussion animée. Lorsque Boone est retourné au banc, tout semblait être rentré dans l’ordre.

Boone est cependant revenu s’en prendre à May, alors que l’officiel en chef Tom Hallion a laissé le deuxième coussin pour tenter de venir s’interposer. Au même moment, plusieurs joueurs des Yankees ont quitté l’abri, argumentant avec l’officiel au premier but Phil Cuzzi.

«Je crois que les choses ont été gérées de façon professionnelle», a soutenu Hallion.

Gardner a été expulsé après avoir frappé le plafond de l’abri avec son bâton. Il a ensuite enjambé la petite clôture pour continuer sa dispute avec Cuzzi. Les instructeurs Phil Nevin, Marcus Thames et Josh Paul étaient aussi sur le terrain, retenant Gardner tout en enguirlandant l’officiel au troisième coussin Todd Tichenor.

«Je sentais que j’avais une cible dans mon dos», a raconté le voltigeur au tempérament bouillant.

Vendredi dernier, Gardner avait été expulsé lors d’un duel contre les Blue Jays, à Toronto. Le 18 juillet, Boone s’en était pris à un officiel recrue.

James Paxton (9-6) a lancé pendant cinq manches pour obtenir la victoire. Zach Plesac (6-4) a encaissé la défaite après avoir été chassé de la partie, en cinquième manche.

Aroldis Chapman a récolté un 35e sauvetage en 40 tentatives.

Ben Walker, The Associated Press