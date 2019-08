Sacs à dos et fournitures scolaires pour 7000 écoliers défavorisés de Montréal

MONTRÉAL — À quelques jours de la rentrée scolaire dans les écoles primaires du Québec, des centaines d’enfants attendent sur des listes d’attentes d’organismes communautaires de Montréal dans l’espoir de recevoir des fournitures scolaires avant la rentrée.

La Presse canadienne a discuté de la situation avec les représentants du Réseau Partage et de Jeunesse au Soleil, qui tous deux confirment une hausse considérable de la demande cette année sur l’île de Montréal. À eux seuls, ces deux organismes ont préparé plus de 7000 sacs à dos remplis de fournitures scolaires et leurs bénévoles sont toujours à l’oeuvre.

La 11e Opération sac à dos du Regroupement Partage a déjà permis de distribuer au cours des derniers jours, un sac à dos et des fournitures scolaires à 5000 enfants dans les quartiers les plus défavorisés de la métropole par l’entremise de 15 Magasins-Partage mis sur pied au sein de divers organismes communautaires de quartier.

La cofondatrice et directrice générale du Réseau Partage, Sylvie Rochette, a indiqué que la hausse de la demande était surtout observable cette année dans le nord et l’est de Montréal. Elle explique que le travail n’est pas encore fini puisque l’organisme espère pouvoir venir en aide à 1000, voire 2000 écoliers supplémentaires de septembre à décembre grâce à la générosité du public. Pour ce faire, des bénévoles participeront le jeudi 29 août à une campagne de financement à divers endroits au centre-ville. Des personnalités publiques se joindront à eux aux abords de la station de métro Square-Victoria, où transitent des milliers de fonctionnaires et de travailleurs du quartier des affaires, dans l’espoir d’amasser assez d’argent pour acheter le matériel scolaire nécessaire à plus bas prix. Mme Rochette espère ainsi amasser 45 000$.

Comme c’est devenu la tradition depuis une dizaine d’années aussi, les bénévoles de Jeunesse au Soleil sont aussi très actifs depuis deux semaines. Ils ont préparé 1000 sacs à dos pour leur distribution annuelle d’effets scolaires. Le porte-parole de l’organisme Jonathan Caisse compte en offrir mille autres en passant directement par les écoles où les besoins se font ressentir. Il espère ainsi remettre ces sacs à dos bien remplis à une centaine d’écoles de Montréal, ce qui s’inscrit dans la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal. En 2018, Jeunesse au Soleil avait ainsi donné un coup de main aux jeunes de 600 écoles de la métropole.

Tant Mme Rochette que M. Caisse soulignent que la pauvreté a de multiples visages. Il y a les familles qui vivent dans la pauvreté, dont les nouveaux arrivants, mais s’ajoutent aussi les familles dont le revenu a baissé drastiquement lorsque la maladie frappe, contraignant parfois des parents à quitter le marché du travail pour une longue période, comme pour subir des traitements contre le cancer, explique Mme Rochette.

Chez Jeunesse au Soleil, M. Caisse dit aussi observer aussi une hausse de la fréquentation de travailleurs à faible revenu qui n’arrivent tout simplement pas à rejoindre les deux bouts devant la hausse du coût de la vie. Malgré la distribution de 2000 sacs à dos pleins, sa liste d’enfants en attente de leur «kit de départ» pour l’école a doublé par rapport à l’an dernier, passant de 200 à 400 écoliers.

Jeunesse au Soleil a donc publié sur son site internet la liste des effets scolaires dont l’organisme a besoin pour remplir ces sacs à dos aux plus démunis: cahiers Canada, duo-tangs, crayons de couleur, effaces, ciseaux, bâtons de colle, crayons à mine et divers autres produits s’y retrouvent…les plus chers étant les thermos et les boîtes à lunch. Il est aussi possible de faire un don en argent via le site internet de Jeunesse au Soleil, en spécifiant qu’il s’agit d’un don pour la distribution de fournitures scolaires.

Pour les gens qui souhaitent contribuer à l’opération du Regroupement Partage, il est aussi possible de faire un don en passant directement par son site internet à regroupementpartage.ca

Helen Moka, La Presse canadienne