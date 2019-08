Les Cardinals malmènent Gio Gonzalez et écrasent les Brewers 12-2

MILWAUKEE — Marcell Ozuna a cogné un double avec les buts remplis lors d’une poussée de six points en deuxième manche et les Cardinals de St. Louis ont filé vers une victoire de 12-2 face aux Brewers de Milwaukee, lundi.

Les Cardinals ont marqué huit points aux dépens de Gio Gonzalez (2-2) lors des deux premières manches. Ils ont gagné un cinquième match d’affilée et ont remporté 14 de leurs 17 derniers matchs.

Yadier Molina et Paul DeJong ont chacun frappé un circuit et produit trois points pour les Cardinals, qui ont augmenté leur avance au sommet de la section Centrale de la Nationale à trois matchs sur les Cubs de Chicago. Les Brewers, qui occupent le troisième rang de la section, ont glissé à cinq matchs et demi de la tête.

«Je crois que tout est tombé en place. Je ne crois pas que nous faisons quelque chose de différent, a dit DeJong. Peut-être que nous sommes un peu plus concentrés quand le match commence. Nous savons quoi faire et nous l’exécutons sans paniquer, sans être inquiets.»

Adam Wainwright a oeuvré pendant seulement trois manches et deux tiers, malgré l’appui offensif fourni par les Cardinals. Il a effectué 90 tirs et a accordé deux points sur six coups sûrs et trois buts sur balles.

«Ce qui est le plus difficile aujourd’hui, c’est de réaliser que nous avions une avance de sept point et que le gérant a quand même préféré effectuer un changement, a dit Wainwright. C’est ma faute, mais ça fait mal. Je vais travailler plus fort entre mes départs et continuer à me battre.»

La victoire est allée au dossier de John Gant (9-0), qui n’a pas donné de coup sûr aux Brewers en deux manches et un tiers au monticule.

Molina a frappé un simple avec les buts remplis après deux retraits en première manche, offrant une avance de 2-0 aux Cardinals. Son cinquième circuit de la saison, une claque en solo en quatrième, portait la marque à 9-1. DeJong a ajouté un circuit de deux points en sixième, son 24e, et un ballon-sacrifice en huitième.

«Nous avons été mauvais dès le début, a dit le gérant des Brewers, Craig Counsell. Rien n’a fonctionné. Vous devez tourner la page. Nous avons joué un mauvais match, mais nous serons de retour demain avec une occasion de connaître un dénouement différent.»

Jim Hoehn, The Associated Press