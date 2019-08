Aaron Brooks freinent les Nationals et les Orioles l’emportent 2-0

Orioles 2 Nationals 0

Aaron Brooks a neutralisé les frappeurs des Nationals de Washington, les limitant à deux coups sûrs en six manches et les Orioles de Baltimore ont gagné 2-0.

Les Nationals avaient remporté leurs cinq parties précédentes et 12 de leurs 14 derniers matchs pour prendre contrôle de la course au match du quatrième as dans la Nationale.

Brooks (4-7) affichait une moyenne de 6,21 avant la rencontre et affrontait une équipe qui avait marqué en moyenne 9,5 points à ses 11 derniers matchs. L’artilleur droitier a finalement permis à seulement quatre coureurs d’atteindre les sentiers.

Cubs 5 Mets 2

Yu Darvish a excellé au monticule pendant huit manches, Javier Baez a frappé un circuit et produit trois points et les Cubs de Chicago ont battu les Mets de New York 5-2 dans le premier match d’une série de trois importante dans la course au match du quatrième as de la Ligue nationale.

Baez et Addison Russell ont frappé un circuit de deux points chacun face à Marcus Stroman pour les Cubs.

Pete Alonso a cogné son 42e circuit de la saison pour les Mets, devenant la première recrue en 81 ans à battre un record d’équipe pour les circuits en une saison.

Reds 8 Marlins 5

Le premier frappeur Nick Senzel a produit trois points et les Reds de Cincinnati ont défait les Marlins de Miami, 8-5.

Senzel a fourni un circuit de deux points et un simple d’un point.

Eugenio Suarez a claqué une 37e longue balle et Luis Castillo (13-5) a retiré 11 frappeurs au bâton, en six manches.

Aristides Aquino n’a pas frappé de coup sûr (pour la première fois en sept matchs), mais il a volé un deuxième but en carrière.

Indians 10 Tigers 1

Franmil Reyes a claqué un circuit de trois points lors d’une poussée de six points des siens en septième manche et les Indians de Cleveland ont battu les Tigers de Detroit 10-1.

Les Indians ont gagné leurs 12 derniers matchs face aux Tigers et affichent un dossier de 13-1 contre eux cette saison.

Les Tigers présentent un dossier de 17-44 au Comerica Park et devront gagner au moins cinq de leurs 20 derniers matchs à domicile pour éviter de devenir la première équipe depuis 1908 à perdre 60 matchs à domicile en une saison.

L’étoile des Tigers Miguel Cabrera a quitté la rencontre après deux présences au bâton en raison d’un problème au biceps du bras gauche.

Pirates 5 Phillies 4

Adam Frazier a marqué sur une erreur de Rhys Hoskins en neuvième et les Pirates de Pittsburgh ont battu les Phillies de Philadelphie, 5-4.

Kevin Newman a frappé ce qui semblait être une balle à double jeu, ce qui aurait mis fin à la manche. La balle est toutefois sortie du gant de Hoskins, au premier coussin, et Frazier a pu inscrire le point déterminant. Les Pirates ont cheminé vers un quatrième gain à leurs cinq derniers matches.

Athletics 2 Royals 1

Marcus Semien a fait le nécessaire à l’attaque, Mike Fiers et trois releveurs ont neutralisé les frappeurs adverses et les Athletics d’Oakland ont défait les Royals de Kansas City 2-1.

Semien a frappé des coups sûrs à ses deux premières présences au bâton. Il a ensuite croisé le marbre en première manche et il a produit un point en deuxième.

Fiers a accordé un double d’un point à Alex Gordon en sixième, mais Yusmeiro Petit a ensuite fermé la porte aux Royals.

Twins 3 White Sox 1

Marwin Gonzalez et Jonathan Schoop ont frappé des circuits en solo en deuxième manche, Michael Pineda a été efficace pendant cinq manches et les Twins du Minnesota ont gagné 3-1 face aux White Sox de Chicago.

Eddie Rosario a ajouté un point d’assurance pour les Twins, qui ont conservé leur avance de trois matchs et demi sur les Indians de Cleveland au sommet de la section Centrale de l’Américaine.

Les Twins (80-51) se retrouvent 29 matchs au-dessus de la barre des ,500 pour une première fois depuis le 26 septembre 2010.

Rays 1 Astros 15

Yordan Alvarez a cogné deux circuits et les Astros de Houston ont malmené leur ancienne étoile Charlie Morton, en route vers une victoire de 15-1 face aux Rays de Tampa Bay.

Justin Verlander (16-5) a été expulsé en sixième manche après un retrait et alors que les Astros menaient 9-0. Il croyait avoir retiré Tommy Pham sur des prises, mais le tir a été appelé une balle et Verlander a crié quelque chose en direction de l’arbitre au marbre Pat Hoberg. Pham a ensuite cogné un double et Verlander a continué à enguirlander Hoberg, qui l’a finalement renvoyé au vestiaire.

Le Québécois Abraham Toro a cogné un simple en quatre présences au bâton, a soutiré un but sur balles et a marqué un point pour les Astros.

Red Sox 10 Rockies 6

Jackie Bradley fils a donné le ton avec un circuit en solo au troisième balcon en deuxième manche et les Red Sox de Boston ont battu les Rockies du Colorado 10-6.

Christian Vazquez a ajouté un circuit de deux points et Xander Bogaerts a frappé un circuit en solo pour les Red Sox.

Rick Porcello (12-10) a été accordé deux points en cinq manches. Il présente un dossier de 23-10 en carrière contre les équipes de la Ligue nationale.

