Conners espère avoir assez bien fait pour participer à la Coupe des Présidents

Alors qu’il signait des autographes à l’Omnium Valero du Texas en 2018, Corey Conners a offert sa casquette à un groupe de jeunes spectateurs si l’un d’entre eux était en mesure de l’identifier. Aucun n’a été en mesure de le faire.

Tout ça sera de l’histoire ancienne l’an prochain, alors que Conners, de Listowel, en Ontario, participera à l’Omnium Valero en tant que champion en titre. Sa première victoire en carrière sur le circuit régulier de la PGA en avril fut le fait saillant du meilleur golfeur canadien la saison dernière.

«Cette victoire est considérable. Tu te demandes toujours si c’est envisageable, a commenté Conners lors d’un entretien téléphonique avec La Presse canadienne de West Palm Beach, en Floride. C’est difficile de gagner. Tu dois être un très bon joueur, et connaître une semaine extraordinaire. Beaucoup de variables doivent t’être favorables afin que tu puisses l’emporter.»

Conners fut le seul représentant de l’unifolié à participer au Championnat du circuit, qui s’est conclu dimanche. L’Ontarien a participé à 28 tournois cette saison, et il a enregistré quatre top-10, en plus d’empocher près de 3 millions $US en bourses. Il a terminé au 26e échelon du classement de la Coupe FedEx.

Puisqu’il a participé au dernier tournoi de la saison — le Championnat du circuit regroupe les 30 meilleurs golfeurs au classement de la Coupe FedEx —, Conners s’est automatiquement qualifié pour le Tournoi des Maîtres, l’Omnium des États-Unis et l’Omnium britannique l’an prochain.

Même s’il n’est pas qualifié d’office pour le Championnat de la PGA, ses chances semblent très bonnes d’y participer. En fait, Conners a connu l’une des meilleures saisons pour un golfeur canadien ces dernières années sur le circuit de la PGA.

«La semaine dernière (au Championnat du circuit), il y a eu plusieurs interruptions, donc les gars jasaient ensemble au chalet, a-t-il raconté. Je me suis donc retrouvé dans une conversation avec quelques gars, et je me suis dit: ‘Mon Dieu. Je fais partie de ce groupe-là?’ C’était assez ‘cool’», a-t-il raconté.

À compter de la semaine prochaine, Conners prévoit participer à 10 tournois pour la portion automnale du calendrier de la PGA. Il précise cependant que sa priorité sera d’être sélectionné pour participer à la Coupe des Présidents.

Car bien qu’Adam Hadwin soit le golfeur canadien le mieux classé au monde, Conners a connu une meilleure saison. Conners espère être retenu par l’équipe internationale à la Coupe des Présidents, en vertu d’un choix discrétionnaire de son capitaine Ernie Els.

La saison 2019-2020 de la PGA se mettra en branle le 12 septembre au Greenbrier, et Conners sera l’un des six golfeurs canadiens ayant en poche une carte de membre complète du circuit de la PGA, avec Hadwin et Nick Taylor, d’Abbotsford, en C.-B., Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, Roger Sloan, de Merritt, en C.-B., et Michael Gligic, de Burlington, en Ontario.

David Hearn, de Brantford, en Ontario, Adam Svensson, de Surrey, en C.-B., et Ben Silverman, de Thornhill, en Ontario, disposeront d’un statut conditionnel, tandis que Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, effectuera un retour à la compétition après un an d’absence en raison d’une blessure.

Adam Stanley, La Presse canadienne