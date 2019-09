Dans la course au quatrième as, les Rays obtiendront du renfrot au monticule

ST. PETERSBURG, Fla. — D’importants renforts au monticule pourraient rejoindre les Rays de Tampa Bay, au coeur de la course au quatrième as dans l’Américaine: Blake Snell et Tyler Glasnow.

Snell, vainqueur du Cy Young dans l’Américaine l’an dernier, est à l’écart du jeu depuis le 22 juillet en raison d’éclats d’os au coude gauche pour lesquels il a dû être opéré. Il devrait lancer un entraînement au bâton ou un match dans les ligues mineures samedi.

Glasnow avait quant à lui une fiche de 6-1 avant d’être contraint à l’inactivité à la mi-mai en raison d’une élongation musculaire à l’avant-bras droit. Il pourrait être de retour ce week-end.

«Je me sens à 100 pour cent», a déclaré Glasnow mardi.

Les Rays ont également rappelé le lanceur et frappeur désigné Brendan McKay de leur club AAA de Durham, mardi. Le gaucher devrait être le partant ou venir seconder un ouvreur dans le match de vendredi soir, contre les Blue Jays de Toronto. McKay a raté une dizaine de jours en août après avoir reçu une injection de cortisone à l’épaule. Il n’a pas obtenu le feu vert pour recommencer à frapper.

Les formations ont été élargies depuis dimanche et les Rays ont maintenant 34 joueurs actifs.

«Je pense que ça va nous donner la meilleure chance de gagner le plus de matchs possible, a dit le gérant, Kevin Cash. Ce sera très amusant et j’ai bien hâte, vraiment. Nous devons être créatifs. Nous n’avons pas Blake ni Tyler. Nous allons utiliser tous les joueurs à notre disposition.»

Les Rays disputent un programme double face aux Orioles de Baltimore, mardi. Ils ont commencé la journée en tête de la course aux équipes repêchées, très serrée avec les Indians de Cleveland et les Athletics d’Oakland. Les Rays n’avaient qu’une avance d’un demi-match devant les Indians et d’un match sur les A’s avant les duels de mardi.

«C’est fabuleux, a indiqué Glasnow. Tout le monde contribue.»

Charlie Morton (14-6) a été le fer-de-lance de la rotation, qui a souvent utilisé des releveurs comme ouvreurs. Ryan Yarbrough (11-3), qui avait l’habitude de relever les ouvreurs, a été inséré dans la rotation et il affiche une moyenne de points mérités de 3,17 en 10 départs.

Glasnow a participé à un deuxième match au niveau AAA lundi. Il sera limité quant aux manches qu’il pourra lancer pour les prochaines sorties afin de reprendre de la force.

«C’est très encourageant», a noté Cash.

