Les Cardinals rossent les Giants 10-0 et accuentuent leur avance en tête

SAINT-LOUIS — Dakota Hudson n’a donné qu’un seul coup sûr en six manches de travail et a cogné un simple qui lui a permis de récolter ses deux premiers points produits en carrière dans une convaincante victoire de 10-0 des Cardinals de St. Louis sur les Giants de San Francisco jeudi après-midi.

La victoire a permis aux Cardinals d’augmenter à trois matchs leur avance sur les Cubs de Chicago en tête du classement de la section Centrale de la Ligue nationale.

Paul DeJong a cogné un circuit de deux points et Paul Goldschmidt a ajouté un simple et deux points marqués pour les Cardinals, vainqueurs de six de leurs sept dernières parties.

Hudson (15-6) a accordé un simple à Kevin Pillar après un retrait en deuxième manche et un but sur balles à Brandon Crawford. Il a ensuite retiré 14 des 15 derniers frappeurs auxquels il a fait face, en route vers une victoire à cinquième départ de suite.

Phillies 3 Reds 4 (11 manches)

Phillip Ervin a frappé un circuit pour lancer la 11e manche et les Reds de Cincinnati ont fait perdre du terrain aux Phillies de Philadelphie, qu’ils ont vaincus 4-3, dans la course au quatrième as dans la Nationale.

Ervin a frappé une claque au champ opposé aux dépens de Nick Vincent (1-3) tout juste au-dessus du gant de Bryce Harper, qui a sauté pour tenter d’attraper la balle.

Jose Iglesias a aussi frappé un circuit de deux points dans la victoire.

Tigers 6 Royals 4

Jordy Mercer a frappé le troisième circuit de la quatrième manche des Tigers et la formation de Detroit a pour une première fois cette saison comblé un retard de trois points pour signer un gain de 6-4 aux dépens des Royals de Kansas City.

Harold Castro a amorcé la remontée avec un simple bon pour un point en troisième. Les Tigers ont pris les devants 4-3 une manche plus tard sur des circuits de Brandon Dixon et Dawel Lugo frappés sur des lancers consécutifs de Glenn Sparkman (3-11). Mercer a ajouté son circuit un retrait plus tard.

C’est la première fois cette saison que les Tigers frappent trois circuits dans une manche.

The Associated Press