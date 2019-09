Moreland cogne un circuit de trois points et lance les Red Sox vers la victoire

BOSTON — Mitch Moreland a cogné un circuit de trois points et sept lanceurs se sont succédé au monticule pour limiter les Yankees de New York à trois coups sûrs et aider les Red Sox de Boston à l’emporter 6-1, vendredi soir.

Xander Bogaerts a frappé un double de deux points et Moreland a ajouté deux simples du côté des Red Sox, qui ont remporté 13 de leurs 19 dernières rencontres. Les champions en titre ont cependant six matchs et demi de retard pour obtenir le deuxième laissez-passer disponible pour atteindre les séries éliminatoires dans la Ligue américaine, avec 21 matchs à jouer d’ici la fin de la saison régulière.

Brett Gardner a claqué un circuit du côté des Yankees, qui ont encaissé un troisième revers à leurs 11 derniers affrontements.

Rangers 7 Orioles 6

Willie Calhoun a frappé deux circuits et fait marquer quatre points, un sommet personnel en carrière, et les Rangers du Texas ont défait les Orioles de Baltimore 7-6.

Les Rangers accusaient un recul de 6-4 avant de remonter la côte en septième manche. Elvis Andrus a frappé un simple opportun de deux points qui a permis aux Rangers de prendre l’avance de façon définitive.

Dans la défaite, Trey Mancini a cogné son 30e circuit tandis que Richie Martin a ajouté une claque de trois points. Anthony Santander a également frappé la longue balle pour prolonger à 11 sa séquence de matchs avec un coup sûr.

Royals 3 Marlins 0

Jorge Lopez a concédé quatre coups sûrs en six manches et Hunter Dozier a frappé un circuit dans une victoire de 3-0 des Royals de Kansas City contre les Marlins de Miami.

Lopez (3-7) a inscrit six retraits sur des prises en route vers sa plus longue sortie depuis le 3 mai.

Dozier a cogné son circuit, son 25e de la saison, contre le releveur Jeff Brigham en huitième manche.

Whit Merrifield et Ryan O’Hearn ont obtenu deux coups sûrs et un point produit chacun pour les Royals, vainqueurs de cinq de leurs six dernières rencontres.

Cardinals 4 Pirates 9

Adam Frazier a couronné une sixième manche de sept points avec un triple qui a poussé deux coéquipiers au marbre, et les Pirates de Pittsburgh sont venus de l’arrière pour vaincre les Cardinals de St. Louis 9-4.

Les Pirates, derniers de leur section, ont inscrit tous leurs points en septième manche après deux retraits. Josh Bell a cogné un simple de deux points contre Andrew Miller. Après de coups sûrs productifs du frappeur suppléant Melky Cabrera et de Jose Osuna, Frazier a porté la marque 7-4 avec son triple sur la clôture du champ droit.

Les Cardinals, meneurs dans la section Centrale de la Ligue nationale, avaient gagné six de leurs huit dernières rencontres. La défaite est allée au dossier de Miller (4-5).

Nationals 3 Braves 4

Dallas Keuchel n’a accordé aucun point en six manches, Ozzie Albies et Josh Donaldson ont cogné des longues balles et les Braves d’Atlanta ont battu les Nationals de Washington 4-3.

Les Braves ont ainsi mis la main sur une huitième victoire de suite et ont remporté 19 de leurs 23 dernières rencontres, dont 12 à domicile.

Keuchel (7-5) a concédé six coups sûrs et deux buts sur balles et a retiré trois frappeurs sur des prises pour signer une quatrième victoire d’affilée. Il a protégé une avance de 2-0 en sixième en retirant le cogneur Juan Soto au bâton, alors qu’il y avait un coureur au premier.

Cubs 1 Brewers 7

Christian Yelich a cogné son 44e circuit et Zach Davies a été solide durant cinq manches pour aider les Brewers de Milwaukee à vaincre les Cubs de Chicago 7-1.

Les Brewers se sont rapprochés à quatre matchs des Cubs, dans la lutte pour obtenir le deuxième laissez-passer pour accéder aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Les Cubs, qui avaient remporté leurs six derniers duels à l’étranger, demeurent à deux matchs et demi des Cardinals de St. Louis, meneurs de la section Centrale de la Nationale.

Yelich a contribué à la poussée de quatre points de Brewers en troisième manche, frappant une longue balle de trois points au champ centre. Cory Spangenberg a ajouté un simple d’un point grâce à un amorti aux dépens de Cole Hamels.

Diamondbacks 7 Reds 5

Ketel Marte a frappé un circuit bon pour trois points, Josh Rojas en a produit deux à l’aide d’un simple et les Diamondbacks de l’Arizona ont poursuivi leur poussée vers une participation aux séries éliminatoires grâce à un gain de 7-5 contre les Reds de Cincinnati vendredi soir.

Les Diamondbacks ont gagé dix de leurs 11 dernières rencontres et 13 de leurs 17 dernières, ce qui les laisse à deux matchs et demi des Cubs de Chicago pour la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires.

Dans la victoire, les Diamondbacks ont vu le lanceur gaucher Robbie Ray quitter la rencontre en cinquième manche à cause d’une ampoule au majeur de sa main gauche.

Angels 5 White Sox 4

Brian Goodwin a nivelé la marque en huitième manche en cognant un circuit de deux points et Justin Upton a frappé une claque en solo en neuvième pour propulser les Angels de Los Angeles vers un gain de 5-4 face aux White Sox de Chicago.

La formation de Los Angeles a ainsi mis un terme à une séquence de quatre défaites.

Les Angels tiraient de l’arrière 4-2 en début de huitième, avant que le releveur des White Sox Aaron Bummer accorde un but sur balles à Taylor Ward.

Le releveur des Angels, Hansel Robles, a par la suite été parfait durant deux manches pour assurer la victoire et améliorer sa fiche personnelle (5-0).

Mariners 4 Astros 7

Josh Reddick a cogné un circuit pour une deuxième soirée d’affilée et Alex Bregman a frappé deux coups sûrs pour permettre aux Astros de Houston de l’emporter 7-4 devant les Mariners de Seattle.

Cette victoire permet aux Astros de poursuivre leur séquence victorieuse de neuf matchs face aux Mariners.

Reddick, qui n’avait pas frappé de longue balle depuis le 28 juin avant de claquer une longue balle jeudi soir, a permis aux Astros de prendre les devants en quatrième manche, avec une claque en solo.

Bregman a frappé un double d’un point lors d’une poussée de trois points de Houston en première manche et il a volé le marbre en cinquième pour creuser l’avance des siens.

Indians 6 Twins 2 (11 manches)

Roberto Pérez a frappé un simple d’un point alors qu’il y avait deux retraits aux dépens de Brusdar Graterol pour amorcer une poussée de quatre points en 11e manche et les Indians de Cleveland ont ouvert les écluses pour l’emporter 6-2 face aux Twins du Minnesota.

Francisco Lindor a frappé un simple d’un point également face à Graterol. Oscar Mercado, qui a nivelé la marque en huitième en frappant un ballon-sacrifice, a ajouté un simple de deux points face à Trevor Hildenberger, le septième releveur des Twins.

Tyler Clippard (1-0) a retiré trois des quatre frappeurs auxquels il a fait face pour la victoire.

