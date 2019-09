Un 18e circuit pour Castro des Marlins, qui l’emportent 9-0 devant Kansas City

MIAMI — Royals 0 Marlins 9

Starlin Castro a frappé un 18e circuit et les Marlins de Miami ont défait les Royals de Kansas City 9-0, dimanche.

Castro a cogné sa longue balle en première manche. Il aussi obtenu un double d’un point, en sixième. Lui, Harold Ramirez et Lewis Brinson ont produit deux points chacun.

Rangers 10 Orioles 4

Nick Solak a produit quatre points avec trois simples et les Rangers du Texas ont malmené les Orioles de Baltimore, 10-4.

Ronald Guzman et Shin-Soo Choo ont également frappé trois balles en lieu sûr, parmi les 20 coups sûrs des Rangers.

Renato Nunez a cogné une 29e longue balle dans une cause perdante.

Cardinals 2 Pirates 0

Jack Flaherty a connu un autre bon départ, éparpillant cinq coups sûrs en huit manches, et les Cardinals de St. Louis ont blanchi les Pirates de Pittsburgh 2-0.

Âgé de 23 ans, Flaherty (10-7) a retiré 10 frappeurs sur des prises et il a gagné pour une sixième fois à ses huit derniers départs. Carlos Martinez a été parfait en neuvième manche pour obtenir une 19e sauvetage cette saison.

Les Cardinals ont gagné huit de leurs 11 dernières sorties et ils ont remporté 14 des 19 affrontements contre les Pirates cette saison.

Diamondbacks 3 Reds 4

Le releveur Michael Lorenzen a mis fin au match grâce à un double en neuvième manche et les Reds de Cincinnati ont mis fin à la série de cinq victoires des Diamondbacks de l’Arizona en l’emportant 4-3.

Lorenzen est le premier lanceur à réussir un coup sûr victorieux depuis Randy Keisler, le 24 mai 2005.

Les Diamondbacks n’ont perdu que pour une deuxième fois en 13 matchs et ils ont glissé à deux matchs et demi derrière les Cubs de Chicago et le deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de la Nationale.

Nationals 9 Braves 4

Max Scherzer a gagné pour une première fois en deux mois, Juan Soto a claqué une longue balle et les Nationals de Washington ont battu les Braves d’Atlanta 9-4.

Yan Gomes a réussi deux circuits alors qu’Adam Eaton et Asdrúbal Cabrera ont tous les deux produit trois points pour les Nationals, qui ont mis fin à une série de quatre revers.

Scherzer (10-5) n’avait pas obtenu une décision en quatre départs depuis qu’il avait vaincu les Royals de Kansas City, le 6 juillet. Entre-temps, il avait été placé sur la liste des blessés pendant un mois.

Les Braves ont vu leur séquence de neuf victoires prendre fin. Il s’agissait de leur plus longue en cinq ans.

Cubs 5 Brewers 8

Tyler Austin a frappé un circuit de trois points lors d’une quatrième manche de cinq points aux dépens de Jon Lester et les Brewers de Milwaukee ont eu raison des Cubs de Chicago par la marque de 8-5.

Les Brewers ont gagné la série 3-1 et ils se sont approchés à deux matchs de Cubs et du deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de la Nationale. Les Cardinals détiennent une avance de quatre matchs et demi sur les Cubs au premier échelon de la section Centrale.

Profitant d’une avance de 3-1, Lester (12-10) a alloué des coups sûrs productifs à Ryan Braun et Hernan Perez avant qu’Austin réussisse sa quatrième longue balle de la saison comme frappeur suppléant.

Mariners 1 Astros 21

Gerrit Cole a célébré son 29e anniversaire de naissance en allouant qu’un seul coup sûr et en retirant 15 frappeurs sur des prises en huit manches de travail et les Astros de Houston ont donné une leçon à Felix Hernandez et aux Mariners de Seattle en les écrasant 21-1.

Cole (16-5) a remporté une 12e décision d’affilée et il a rejoint Pedro Martinez à titre de seul joueur de l’histoire des Majeures à avoir retiré 14 joueurs et plus au bâton lors de trois matchs consécutifs. Cole se retrouve au sommet avec une 281 retraits sur des prises en carrière et sa moyenne de points mérités de 2,73 le place au second rang, derrière son coéquipier Justin Verlander (2,52).

Jake Marisnick et George Springer ont cogné des circuits et la recrue Yordan Alvarez a récolté six points produits en frappant trois doubles.

Indians 5 Twins 2

Mike Clevenger a signé une 10e victoire d’affilée, Carlos Santana et Francisco Lindor ont cogné des longues balles et les Indians de Cleveland ont vaincu les Twins du Minnesota 5-2.

Les Indians ont repris du galon et accusent un retard de cinq matchs et demi sur les Twins, dans la course aux séries de la section Centrale de la Ligue américaine.

En six manches et un tiers, Clevenger (11-2) a alloué deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Il a également effectué sept retraits sur des prises. Il n’a pas encaissé de défaite depuis le 28 juin. À ses 13 derniers départs, il présente un dossier de 10-0 et une moyenne de points mérités de 2,00.

Phillies 10 Mets 7

Maikel Franco, Scott Kingery et Adam Haseley ont cogné un coup de quatre buts et les Phillies de Philadelphie ont défait les Mets de New York 10-7 pour resserrer la course aux séries dans la Nationale.

Les Phillies se sont approchés à deux matchs des Cubs de Chicago et du deuxième rang donnant accès au duel éliminatoire de la Nationale. Les Mets sont restés à quatre matchs des Cubs.

Blessé, Bryce Harper a tout de même soutiré un but sur balles alors que les coussins étaient tous occupés, couronnant une poussée de trois points des Phillies en septième manche.

Angels 1 White Sox 5

Danny Mendick a frappé son premier circuit, Jose Abreu a claqué sa 31e longue balle de la campagne et les White Sox de Chicago ont battu les Angels de Los Angeles 5-1.

Mendick, Matt Skole et James McCann ont cogné deux coups sûrs chacun pour les White Sox, qui ont évité le balayage. Yolmer Sanchez a frappé un simple d’un point en sixième et Ryan Cordell a ajouté un ballon-sacrifice en septième pour creuser l’écart des locaux.

Josh Osich (2-1) a oeuvré durant deux manches et deux tiers au monticule pour obtenir la victoire.

La Presse canadienne