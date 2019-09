Une victoire importante pour les Mets, 3-2 aux dépens de l’Arizona

Todd Frazier a produit le point crucial avec un double en quatrième, mardi, alors que les Mets de New York ont gagné 3-2 face aux Diamondbacks de l’Arizona.

Frazier a porté le score à 3-1 en faisant marquer Robinson Cano, qui a croisé le marbre deux fois dans la soirée.

Zack Wheeler (11-7) a donné un point en sept manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Justin Wilson a permis deux coups sûrs avant de récolter le sauvetage; il est allé chercher quatre retraits.

New York a remporté les deux premiers matches de cette série de quatre. Les deux clubs veulent rattraper les Cubs et les Nationals qui disputeraient le match éliminatoire de la Ligue nationale, si les rangs ne changeaient pas.

Les Mets sont provisoirement à trois matches et demi des Cubs, les visiteurs à San Diego, mardi. Dans le portrait actuel, Chicago jouerait à Washington pour déterminer qui avancerait au tableau, en séries.

Nationals 0 Twins 5

Jose Berrios n’a concédé que deux simples en sept manches de travail pour guider les Twins du Minnesota vers une victoire de 5-0 sur les Nationals de Washington.

Lors de son meilleur départ en six semaines, Berrios (12-8) a réussi quatre retraits sur des prises et accordé un but sur balles. C’est la première fois qu’il lançait pendant plus de six manches depuis le 31 juillet.

Il a reçu l’appui offensif de Mitch Garver, auteur d’un circuit de deux points qui a brisé l’impasse en septième manche.

Braves 5 Phillies 6

Corey Dickerson a cogné deux de cinq circuits de son équipe et les Phillies de Philadelphie ont arraché une victoire de 6-5 aux Braves d’Atlanta.

Les Phillies ont profité de circuits de J.T. Realmuto, Bryce Harper et de Dickerson contre Max Fried (16-5) pour se donner une avance de 4-0 après la première manche. Scott Kingery a frappé un circuit à l’intérieur du terrain en troisième manche et Dickerson a ajouté sa deuxième longue balle du match en sixième manche.

Blake Parker (3-2) a blanchi les Braves pendant deux manches en relève et a été crédité du gain.

Les Phillies avaient amorcé la soirée à trois matchs des Cubs, détenteurs du deuxième rang parmi les équipes repêchées dans la Ligue nationale.

Yankees 11 Tigers 12

Jordy Mercer a cogné un simple d’un point contre Chance Adams en neuvième et les Tigers de Detroit ont effacé un retard de six poinys, l’emportant 12-11 aux dépens des Yankees de New York.

Les Yankees ont néanmois frappé six longue balles de plus: Brett Gardner et Didi Gregorius deux fois chacun, ainsi que Gleyber Torres et Edwin Encarnación.

Les Yankees et les Twins mènent le baseball majeur avec 276 circuits chacun.

Cardinals 1 Rockies 2

Le Colorado a tenu bon après avoir inscrit deux points en première manche, s’imposant 2-1 contre les Cardinals de St. Louis.

Charlie Blackmon a frappé un simple, puis Nolan Arenado a claqué son 38e circuit de la saison.

Royals 3 White Sox 7

Les White Sox en ont fait juste assez dès la première manche, où une récolte de quatre points a mené vers un gain de 7-3 face aux Royals de Kansas City.

Eloy Jimenez a réussi un premier grand chelem en carrière, donnant aux Sox une priorité qui allait durer.

Athletics 21 Astros 7

Oakland a marqué lors de sept manches et les A’s ont démoli les Astros de Houston, 21-7.

Matt Olson et Sean Murphy ont produit quatre points chacun; Khris Davis et Marcus Semien ont dû se contenter de trois points produits.

Les Athletics ont obtenu 25 coups sûrs.

Du côté des Astros, George Springer et Martin Maldonado ont chacun fourni deux circuits. Le Québécois Abraham Toro a produit un cinquième point, faisant marquer Myles Straw, avec un simple.

Rays 5 Rangers 3

Austin Meadows a frappé un 29e circuit dans un gain des Rays de Tampa Bay face aux Rangers du Texas, 5-3, en 11 manches.

En 11e, Nate Lowe est venu marquer sur une erreur, puis Guillermo Heredia a ajouté un simple d’un point.

The Associated Press