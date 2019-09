Un autre record de circuits pour les Twins: 5 joueurs avec 30 circuits ou plus

Les Twins du Minnesota ont établi un autre record de circuits du baseball majeur, devenant le premier club à compter cinq joueurs qui ont frappé 30 longues balles ou plus dans la même saison.

Miguel Sano a réussi un 30e coup de canon mardi face à Ross Detwiler, des White Sox de Chicago. Le circuit de trois points a placé le Minnesota en contrôle, 5-0. Les White Sox ont toutefois créé l’impasse en sixième.

Les deux équipes se sont rendues jusqu’en 11e manche avant de briser l’égalité. Tim Anderson a donné une avance aux White Sox en frappant un circuit d’un point. Mitch Garver a toutefois remis les compteurs à zéro en frappant un ballon-sacrifice.

Ryan Cordell a redonné les devants aux White Sox en cognant une longue balle en début de 12e manche, mais rien à y faire Marwin Gonzalez a répliqué avec un simple d’un point. Le match s’est finalement soldé après que Ronald Torreyes eut été atteint par une balle de Jose Ruiz.

Nelson Cruz (37), Max Kepler (36), Eddie Rosario (31) et Mitch Garver (30) sont les autres joueurs des Twins avec au moins 30 circuits cette année.

Il y a quelques semaines, les Twins ont établi une marque des grandes ligues avec 268 circuits, un de plus que les Yankees l’an dernier. Ils en sont maintenant à 289 circuits.

La saison régulière se termine le 29 septembre.

Padres 1 Brewers 3

Mike Moustakas et Lorenzo Cain ont frappé la longue balle alors que les Brewers de Milwaukee ont encore bien paru dans la course au séries, infligeant un revers de 3-1 aux Padres de San Diego.

Victorieux 11 fois en 12 matches, les Brewers amorçaient la journée à un match des Cubs, deuxièmes au classement des quatrièmes as, et à trois matches des Cards, les meneurs de leur section.

Moustakas a frappé son 35e circuit en septième, une demi-manche après un circuit égalisateur de Hunter Renfroe. Ce dernier était de retour au jeu après neuf matches à l’écart, à cause d’une entorse à la cheville gauche.

Les Padres ont perdu six matches, ce qui égale leur pire séquence de la saison.

Angels 0 Yankees 8

Luis Severino a été dominant durant quatre manches à son retour dans la formation et les Yankees de New York ont écrasé les Angels de Los Angeles 8-0 pour se rapprocher d’une 21e participation assurée aux séries éliminatoires en 25 ans.

L’as lanceur des Yankees, Severino, s’est blessé lors d’un échauffement avant sa première apparition au monticule lors du camp d’entraînement printanier, le 5 mars dernier. À sa première apparition au monticule depuis, il a accordé deux buts sur balles et a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Gleyber Torres a cogné sa 38e longue balle de la saison, une claque de trois points qui a couronné une poussée de six points en quatrième manche, aux dépens de José Suarez. Un lancer plus tôt, Didi Gregorius venait de frapper un double de deux points.

Blue Jays 8 Orioles 5

Le deuxième but des Blue Jays de Toronto Cavan Biggio a réussi un carrousel pour aider la formation de Toronto à vaincre les Orioles de Baltimore 8-5.

Biggio a complété son carrousel en frappant un triple de deux points en neuvième manche. À 24 ans, il est devenu le troisième joueur de l’histoire de l’équipe à réussir l’exploit.

Il a cogné un circuit en troisième manche, une claque de deux points qui a permis à Bo Bichette de se rendre au marbre. Il a par la suite frappé un simple en sixième et un double en huitième. Il avait pourtant mal débuté la rencontre en se faisant retirer lors de sa première présence au bâton.

Biggio est le premier joueur des Blue Jays à compléter un carrousel depuis Jeff Frye en 2001. Kelly Gruber avait amorcé le bal en 1989, face aux Royals de Kansas City.

Rangers 1 Astros 4

Justin Verlander a obtenu sa 19e victoire et Yuli Gurriel, Alex Bregman et Yordan Alvarez ont aidé les Astros de Houston à vaincre les Rangers du Texas 4-1 en frappant chacun un circuit.

Les Astros sont à une victoire d’atteindre le plateau des 100 gains cette saison et sont à un match d’assurer leur participation aux séries éliminatoires et à trois de décrocher le titre de la section Ouest de la Ligue américaine pour une troisième année de suite.

Verlander (19-6) est le meneur des Majeures au chapitre des victoires et il a ajouté des arguments en sa faveur dans la course au trophée Cy Young en retirant huit frappeurs sur des prises en six manches de travail, lors desquelles il n’a concédé aucun point à l’adversaire.

Roberto Osuna a retiré deux frappeurs au bâton en neuvième pour obtenir son 34e sauvetage.

Phillies 5 Braves 4

Rhys Hoskins et Jose Pirela ont cogné des circuits de deux points aux dépens de Dallas Keuchel dans une poussée de cinq points des Phillies en quatrième manche et la formation de Philadelphie a tenu le fort en neuvième pour vaincre les Braves d’Atlanta 5-4.

Les Phillies ont empêché du même coup les Braves de s’assurer du premier rang dans la section Est de la Ligue nationale.

Vince Velasquez (7-7) a concédé deux points en première avant de museler les Braves durant les quatre manches suivantes. Le droitier a alloué cinq coups sûrs en cinq manches.

Reds 4 Cubs 2

Les Cubs de Chicago ont été muselés par Sonny Gray et deux releveurs, encaissant un revers de 4-2 aux mains des Reds de Cincinnati pour abaisser leurs chances pour atteindre les séries éliminatoires.

Les Cubs avaient gagné cinq matchs d’affilée, mais ont réussi qu’à marquer deux points face à Gray (11-7). Michael Lorenzen et Raisel Iglesias ont complété le travail de Gray en relève et les Reds n’ont accordé que cinq coups sûrs à leurs adversaires.

La formation de Chicago se retrouve à égalité avec les Brewers de Milwaukee pour obtenir le deuxième laissez-passer disponible pour accéder aux séries dans la Ligue nationale.

Nationals 6 Cardinals 2

Howie Kendrick était à un triple près de compléter un carrousel, Patrick Corbin a été solide durant six manches et les Nationals de Washington ont battu les Cardinals de St. Louis 6-2.

Malgré la défaite, les Cardinals ont maintenu leur avance de deux matchs au sommet de la section Centrale de la Ligue nationale, devant les Cubs de Chicago, qui ont encaissé un revers face aux Reds de Cincinnati. Les Nationals ont renforcé leur avance d’un match et demi sur les Cubs et les Brewers dans la course pour obtenir le premier billet donnant accès aux séries.

Corbin (13-7) a effectué 11 retraits sur des prises, concédant deux points non mérités et cinq coups sûrs en six manches de travail.

Mets 6 Rockies 1

Marcus Stroman a muselé les Rockies durant sept manches, Amed Rosario, Brandon Nimmo et Pete Alonso ont tous claqué des circuits en sixième manche et les Mets de New York ont défait la formation du Colorado 6-1.

La formation new-yorkaise s’est rapproché à quatre matchs des Cubs de Chicago et des Brewers de Milwaukee dans la course pour obtenir le dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale. Les Mets disputeront 11 rencontres d’ici la fin de la saison régulière.

Stroman (9-13) a concédé quatre coups sûrs, un but sur balles et a retiré sept frappeurs sur des prises.

Charlie Blackmon a produit le seul point des Rockies en frappant une longue balle en neuvième manche.

Mariners 6 Pirates 0

Omar Narvaez a claqué un 22e circuit et a produit deux points, aidant les Mariners de Seattle à l’emporter 6-0 contre les Pirates de Pittsburgh.

Les Mariners ont gagné trois matches de suite, tandis que les Pirates ont perdu quatre rencontres d’affilée.

Tigers 2 Indians 7

Jordan Luplow a cogné un triple de deux points comme frappeur suppléant et les Indians de Cleveland ont défait les Tigers de Detroit, 7-2.

Oscar Mercado a frappé un circuit en solo pour les Indians, qui ont remporté leurs 15 derniers matches face aux Tigers.

The Associated Press