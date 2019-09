Leake fait le travail et les Diamondbacks battent les Marlins 5-4

Marlins 4 Diamondbacks 5

Mike Leake a été efficace pendant plus de six manches, Domingo Leyba a produit deux points et les Diamondbacks de l’Arizona ont vaincu les Marlins de Miami 5-4.

Les Diamondbacks ont malmené Sandy Alcantara (5-14) pour conserver de minces chances de participer aux éliminatoires avec neuf matchs à jouer.

Leaka (12-11) a accordé des circuits en solo à Austin Dean et Starlin Castro, mais a limité les dégâts pendant six manches et deux tiers. Abraham Almonte et Christian Walker ont frappé des circuits en solo pour les Diamondbacks.

Mets 7 Rockies 4

Pete Alonso a égalé un record des Majeures avec un 49e circuit à sa première saison et il a aidé les Mets de New York à vaincre les Rockies du Colorado 7-4.

Mark McGwire avait claqué 49 circuits en tant que recrue avec les Athletics d’Oakland en 1987.

Alonso a aussi soutiré un but sur balles avec les buts remplis au cours de la poussée de quatre points des Mets en neuvième manche. Brandon Nimmo a créé l’égalité avec un simple d’un point, avant de voir Alonso produire le point gagnant en regardant passer quatre balles lancées par Joe Harvey.

Royals 0 Athletics 1 (11 manches)

Mark Canha a frappé un double d’un point alors qu’il y avait deux retraits en 11e manche et les Athletics d’Oakland sont venus à bout des Royals de Kansas City 1-0 pour maintenir leur avance dans la course pour l’obtention du premier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine.

Les A’s, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs, ont amorcé la journée avec une avance de deux matchs sur les Rays de Tampa Bay pour obtenir le premier des deux laissez-passer disponibles. Les Indians de Cleveland accusent un retard d’un match sur les Rays.

Homer Bailey, le partant des Athletics, et Danny Duffy, le partant des Royals, ont tous les deux été solides durant sept manches. Bailey, qui a été échangé aux A’s par les Royals en juillet, a alloué trois coups sûrs et a retiré 11 frappeurs sur des prises, tandis que Duffy a concédé deux coups sûrs et a effectué six retraits au bâton.

Mariners 4 Pirates 1

Kyle Lewis a claqué un cinquième circuit depuis le 10 septembre et les Mariners de Seattle ont gagné un quatrième match de suite, un gain de 4-1 face aux Pirates de Pittsburgh.

Lewis a cogné un tir de Dario Agrazi (4-5) dans les gradins au champ droit. Il a frappé un circuit dans cinq de ses huit rencontres dans les Majeures.

Tom Murphy a aussi frappé un circuit en solo pour les Mariners.

Tigers 1 Indians 2 (10 manches)

Yasiel Puig a cogné un simple d’un point contre le haut du mur au champ droit après deux retraits en 10e manche et les Indians de Cleveland ont battu les Tigers de Detroit 2-1.

Les Indians ont commencé la journée à un demi-match des Rays de Tampa Bay et du deuxième laissez-passer pour le match du quatrième as dans l’Américaine.

Les Indians ont battu les Tigers pour une 16e fois de suite cette saison, une victoire de moins que le record d’équipe établi en 1954 face aux Orioles de Baltimore. Les Tigers, qui détiennent la pire fiche des Majeures à 45-106, ont égalé un record d’équipe pour les défaites consécutives contre le même adversaire. Ils avaient aussi perdu 16 matchs d’affilée face aux Twins du Minnesota entre 2002 et 2003.

Phillies 4 Braves 1

Bryce Harper a frappé un circuit de deux points, Zach Eflin a bien lancé pendant sept manches et les Phillies de Philadelphie ont défait les Braves d’Atlanta 4-1.

Les Phillies ont commencé la soirée à quatre matchs du deuxième laissez-passer pour le match du quatrième as dans la Nationale.

Julio Teheran (10-10) a atteint J.T. Realmuto d’un tir en quatrième avant de voir Harper claquer son 32e circuit de la saison.

Giants 11 Red Sox 3

Stephen Vogt a cogné un circuit de deux points et les Giants de San Francisco ont battu les Red Sox 11-3, permettant à Bruce Bochy d’atteindre le plateau des 2000 victoires en carrière à titre de gérant dans les Majeures.

Bochy est le 11e gérant à atteindre ce plateau.

Jeff Samardzija n’a pas accordé de coup sûr jusqu’en sixième manche et l’attaque des Giants l’a aidé amplement, frappant 15 coups sûrs aux dépens de huit lanceurs des Red Sox. Vogt a récolté quatre points produits.

Padres 2 Brewers 1

Dinelson Lamet a retiré 14 frappeurs sur des prises et Kirby Yates a retiré le frappeur substitut Ryan Braun, alors qu’il y avait un coureur au deuxième but, pour aider les Padres de San Diego à vaincre les Brewers de Milwaukee 2-1.

Les Brewers, qui avaient remporté quatre matchs d’affilée, ont amorcé la journée à égalité avec les Cubs de Chicago pour obtenir le deuxième laissez-passer disponible donnant accès aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale.

La recrue Seth Mejias-Brean a claqué sa première longue balle en carrière pour les Padres.

Rangers 2 Astros 3

Gerrit Cole a effectué 10 retraits sur des prises durant huit manches, Yuli Gurriel et Jose Altuve ont cogné des circuits et les Astros de Houston ont battu les Rangers du Texas 3-2 pour assurer leur place en séries éliminatoires.

Les Astros (100-53) ont signé cinq gains d’affilée et sont devenus la sixième équipe de l’histoire des ligues majeures à atteindre le plateau des 100 victoires trois années de suite.

Cole (18-5) a alloué deux points en six coups sûrs pour mettre la main sur une 14e victoire consécutive. Il a retiré 10 frappeurs et plus lors de ses sept derniers départs, égalant le record du club établi par Justin Verlander cette saison.

White Sox 3 Twins 1

Muselés jusqu’en sixième manche, les Twins du Minnesota ont réduit leur avance au sommet de la section Centrale de la Ligue américaine en s’inclinant 3-1 face aux White Sox de Chicago.

Les Twins ont quatre matchs d’avance sur les Indians de Cleveland. La formation du Minnesota doit remporter sept matchs pour mettre la main sur le titre de la section, une première depuis 2010.

Zack Collins a cogné un circuit et Yoan Moncada a frappé deux doubles pour les White Sox. Trois lanceurs de Chicago se sont succédé pour prolonger le match sans point ni coup sûr jusqu’en sixième manche.

Eddie Rosario a finalement frappé un simple d’un point du côté des Twins.

Blue Jays 11 Orioles 10

Randal Grichuk a cogné un grand chelem alors qu’il y avait deux retraits en neuvième manche et les Blue Jays de Toronto ont rebondi après un départ désastreux de Clay Buchholz pour l’emporter 11-10 sur les Orioles de Baltimore.

Le 30e circuit de Grichuk aux dépens de Miguel Castro (1-3) a donné un coup de main aux Blue Jays, qui ont inscrit six points en neuvième.

Vladimir Guerrero a quitté la rencontre en neuvième après avoir été secoué à la suite d’une violente glissade au second but.

Brock Stewart (4-0) a été en mesure de contenir les Orioles en huitième et Derek Law a maintenu la cadence pour obtenir son cinquième sauvetage, retirant Trey Mancini alors que les sentiers étaient remplis.

Reds 3 Cubs 2 (10 manches)

José Iglesias a frappé un double d’un point en 10e manche et cinq lanceurs des Reds de Cincinnati se sont succédé sur la butte pour limiter les Cubs de Chicago à quatre coups sûrs dans un gain de 3-2.

Les Cubs se retrouvent ainsi à trois matchs des Cardinals de St. Louis, meneurs de la section Centrale de la Ligue nationale. Les Cubs et les Brewers de Milwaukee sont à égalité dans la lutte pour obtenir le deuxième laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires dans la Nationale.

Amir Garrett (5-3) a retiré Kyle Schwarber au bâton en neuvième pour forcer la tenue d’une manche supplémentaire et Raisel Iglesias s’est bien débrouillé en 10e pour obtenir son 33e sauvetage.

