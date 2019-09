Novak Djokovic s’incline en double à son retour à la compétition à Tokyo

TOKYO — Le Serbe Novak Djokovic, de retour au jeu après avoir soigné une blessure à l’épaule, a subi une défaite en double dès le premier tour à l’omnium du Japon.

Pour le no 1 mondial, qui participe à ce tournoi pour la première fois, le résultat était moins important que de vérifier si son épaule est rétablie.

Djokovic n’avait plus joué depuis son abandon en raison d’une blessure à l’épaule gauche lors de son match de quatrième tour aux Internationaux des États-Unis contre Stanislas Wawrinka, qui menait 6-4, 7-5, 2-1.

Le duo de Mate Pavic et Bruno Soares a vaincu Djokovic, visiblement rouillé, et Filip Krajinovic, 6-2, 4-6, 10-4 lors d’une journée marquée par une chaleur accablante au Parc de tennis d’Ariake, qui a été rénové. C’est le site qui accueillera le tournoi de tennis olympique l’année prochaine.

«L’une des raisons de jouer en double était que je voulais savoir comment va mon épaule lors d’un vrai match, a expliqué Djokovic. Évidemment, le double est assez différent du simple, mais ça demeure un match officiel. C’est la même pression et vous devez vous battre sur le court.

«J’ai eu à faire beaucoup de service et de retours, des balles lentes et des balles rapides, et il semble que mon épaule va bien après coup. J’espère que ce sera le cas pour les simples.»

Djokovic a ajouté qu’il appréciait d’avoir l’occasion de jouer à Tokyo, «parce que je veux gagner les Jeux olympiques l’année prochaine.»

«Je peux me faire une idée du terrain et des conditions, même si le tournoi aura lieu un peu plus tôt dans l’année, à une période encore plus chaude et avec une humidité plus élevée — vous devez l’accepter mentalement et vous préparer en conséquence, a-t-il déclaré. J’espère pouvoir venir ici assez tôt pour le tournoi olympique et me préparer adéquatement.»

Djokovic entame son tournoi en simple, mardi, contre l’Australien Alexei Popyrin et — s’il remporte le match — il rencontrera le favori local Go Soeda au deuxième tour. Soeda, classé 133e au monde et qui a obtenu une invitation, a surpris Jan-Lennard Struff 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Marin Cilic a également accédé au deuxième tour et affrontera soit l’Italien Lorenzo Sonego, soit le Sud-Coréen Hyeon Chung. Cilic a vaincu le Japonais Yuichi Sugita 6-4, 6-4.

Comme Djokovic, Cilic n’a plus joué depuis les Internationaux des États-Unis, où il s’est incliné face à Rafael Nadal en huitièmes de finale. C’est une victoire bienvenue pour le Croate, qui a perdu 27 positions au classement mondial par rapport au 3e rang qu’il occupait en janvier l’année dernière.

«Il est possible que, lorsque vous prenez une pause, vous reveniez au jeu regaillardi, mais tu n’es pas aussi affûté pour un match, un peu rouillé. Mais à ce stade de la saison, ça fait du bien», a reconnu Cilic.

Lucas Pouille, cinquième tête de série, s’est qualifié pour le deuxième tour avec une victoire de 6-4 et 6-3 aux dépens du Polonais Hubert Hurkacz. Pouille affrontera Yoshihito Nishioka, qui a vaincu Joao Sousa 7-5, 6-3.

David Hulmes, The Associated Press