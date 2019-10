Avortement: l’aveu public d’Andrew Scheer; l’insistance de Justin Trudeau

OTTAWA — Jeudi, Justin Trudeau a voulu reprendre la conversation où elle était restée la veille, attaquant Andrew Scheer sur les questions d’avortement et de changements climatiques.

Mercredi soir, au cours du débat diffusé par le réseau TVA, le chef conservateur était la cible d’un tir groupé de ses adversaires sur ces deux questions.

Mais la nuit semble avoir porté conseil à M. Scheer puisqu’il a finalement dit, jeudi matin, ce qu’il refusait de dire toute la soirée de mercredi: «Je suis personnellement pro-vie».

Au matin, le chef libéral s’est offert un minuscule bain de foule dans un café où étaient réunis bénévoles et candidats montréalais.

«Hier soir, c’était clair dans le débat», leur a-t-il dit, grimpé sur une chaise. Ce qui était clair, selon lui, c’est le refus du chef conservateur de lutter contre les changements climatiques.

«On comprend, les autres partis pensent qu’il faut agir sur les changements climatiques, évidemment. Mais ça prend un gouvernement pour le faire. Andrew Scheer ne veut pas lutter contre les changements climatiques et le Bloc ne peut pas mettre en place un plan pancanadien pour lutter contre les changements climatiques», a argué M. Trudeau, applaudi par ses militants.

Sorti à l’extérieur du café où se tenait son point de presse du jour, il a été accueilli par les cris d’un manifestant. «Criminel du climat!», a-t-on entendu hurler en anglais à quelques reprises.

«La menace, c’est que Andrew Scheer arrive au pouvoir et on se retrouve dans les années Harper où rien ne se fait pour l’environnement», a offert aux micros des journalistes le chef libéral.

Puis, il a justifié son acharnement sur la question de l’avortement et sur l’opinion personnelle d’Andrew Scheer sur cet enjeu.

«Le débat qu’on est en train d’avoir dans cette campagne, c’est parce qu’on a un chef qui refuse de répondre à une question simple. Est-ce qu’il croit que les femmes ont le droit de choisir, oui ou non?», a-t-il demandé pour la énième fois.

Deux heures plus tard, dans le sud du Nouveau-Brunswick, Andrew Scheer a répondu… non.

«J’ai toujours été clair sur cette question. Je suis personnellement pro-vie. J’ai toujours répondu (aux) questions. Mais la chose importante pour tous les Canadiens, tous les Québécois et Québécoises, c’est le fait que j’ai fait un engagement que comme premier ministre, je ne vais pas ouvrir ce débat et je vais voter contre n’importe quelle mesure qui essaie de rouvrir ce débat», a-t-il offert.

Lorsqu’il lui a fallu répéter sa déclaration en anglais, il a été applaudi par la petite foule de militants conservateurs.

«Cette idée de s’en remettre à la loi comme il le fait, quand un gouvernement a le pouvoir de changer les lois, est tout simplement irresponsable», disait M. Trudeau, le matin.

«Je pense que les femmes peuvent voir que Andrew Scheer ne sera pas là pour défendre leurs droits», concluait-il.

«Il a eu la chance de le dire mais il ne l’a pas le dit», a fait remarquer le chef néo-démocrate Jagmeet Singh à propos de l’admission tardive de M. Scheer. «Ça montre un manque de courage», de l’avis de M. Singh.

Un allié de la résistance aux côtés de Scheer

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, se trouvait parmi les militants venus applaudir M. Scheer à Kingsclear. M. Higgs se présente comme un allié du chef conservateur dans sa lutte contre un prix sur le carbone.

Il y a quelques jours, lorsque la caravane conservatrice est passée en Alberta, le premier ministre albertain Jason Kenney, qui mène la même lutte contre la «taxe sur le carbone», a également fait campagne avec M. Scheer.

Le premier ministre ontarien Doug Ford, un autre membre de la «résistance» contre le plan du gouvernement Trudeau de taxer le carbone, n’a pas encore été vu avec M. Scheer. Les 23 premiers jours de la campagne fédérale ont pourtant conduit très souvent le chef conservateur à faire campagne en Ontario.

Singh à Toronto, Blanchet en traduction

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) a été invité à revenir sur un incident alors qu’un Montréalais l’a approché, mercredi, pour lui conseiller, en anglais, de retirer son turban afin de faciliter son élection.

«J’ai fait face à des choses comme (…) ce qui s’est passé hier à Montréal toute ma vie. Alors pour moi, c’est quelque chose qui est rendu un peu normal», a relaté M. Singh, en point de presse.

Puis, comme lorsqu’il a commenté l’épisode du «blackface» de Justin Trudeau, il a cherché à élargir la réflexion, plutôt que de la limiter à sa personne.

«C’est tellement difficile pour plusieurs personnes qui toujours reçoivent des conseils qui (se font dire) vous devez changer pour (faire) partie de la société ou vous devez changer votre identité pour avancer dans votre carrière», a-t-il souligné. Il a ensuite exprimé le souhait de «bâtir une société où tout le monde peut être qui ils et elles sont».

Le chef bloquiste Yves-François Blanchet avait quelques entrevues médiatiques à l’horaire, jeudi. À la première de ces apparitions, sur l’antenne de QUB radio, il s’est dit satisfait de sa performance au débat.

Certains médias anglais ont retenu son court discours de fermeture à ce débat, l’interprétant comme sectaire.

«Vous pouvez opter pour des femmes et des hommes qui vous ressemblent, qui portent vos valeurs, qui partagent vos préoccupations, qui travaillent et qui travailleront pour vos intérêts et seulement pour les intérêts des Québécoises et des Québécois», a dit M. Blanchet mercredi soir.

La traduction de l’expression «vous ressemblent» en a fait tiquer plusieurs.

Au Bloc québécois, on assure qu’en parlant de ressemblance, le chef faisait référence aux valeurs des Québécois et non pas à leurs identités ethniques.

Lina Dib, La Presse canadienne