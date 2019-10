Rantanen inscrit deux buts dans la victoire de l’Avalanche face aux Flames

DENVER — Mikko Rantanen a marqué deux buts moins d’une semaine après s’être entendu sur les termes d’un nouveau contrat avec l’Avalanche et il a permis à la formation du Colorado d’amorcer la saison du bon pied en battant les Flames de Calgary 5-3, jeudi soir.

Joonas Donskoi a fait bouger les cordages à deux reprises à ses débuts dans l’uniforme de l’Avalanche et Mark Giordano a complété la marque, inscrivant son but à 16 secondes du second but de Rantanen.

Philipp Grubauer a effectué 26 arrêts.

Rantanen, qui était joueur autonome avec compensation, est demeuré dans sa Finlande natale jusqu’à tout récemment, lorsqu’il a finalement paraphé une nouvelle entente de six ans — d’une valeur de 55,5 millions US$— avec l’Avalanche samedi dernier. Il a par la suite rejoint l’équipe dimanche, quatre jours avant le début de la saison régulière.

Johnny Gaudreau et Sean Monahan ont tous les deux récolté un but et une mention d’aide du côté des Flames. David Rittich a pour sa part bloqué 26 tirs pour la formation de Calgary, qui a amorcé la saison de la même façon qu’elle s’est terminée l’an dernier, par une défaite.

The Associated Press