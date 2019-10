Les Yankees miseront sur Wade, Voit et Maybin face aux Twins en éliminatoires

NEW YORK — Tyler Wade fera partie de la formation partante des Yankees de New York lors de leur série de sections de la Ligue américaine, tandis que leur joueur de premier but Luke Voit a été préféré à Mike Ford et que Cameron Maybin a été sélectionné afin d’ajouter de la profondeur au champ extérieur.

Les Twins du Minnesota compteront sur 12 lanceurs et trois joueurs qui ont souffert dernièrement: le voltigeur de centre Max Kepler et les joueurs d’avant-champ Luis Arraez et Ehire Adrianza.

Kepler n’a entamé que deux des 19 derniers matchs des Twins en raison d’une élongation musculaire à l’épaule gauche. Arraez s’est étiré la cheville droite le week-end dernier, tandis qu’Adrianza s’est blessé à un muscle oblique le 12 septembre.

Voit a connu sa part d’ennuis après avoir souffert d’une hernie sportive, terminant sa saison en étant 0-en-12 et 1-en-33 au bâton.

Parmi les 12 lanceurs des Yankees se trouveront le gaucher Tyler Lyons et les droitiers Luis Cessa et Jonathan Loisiga. Le personnel d’artilleurs new-yorkais a été affaibli le mois dernier lorsque le releveur Dellin Betances s’est déchiré le tendon d’Achille à sa première présence au monticule à la suite d’une blessure qui l’avait tenu à l’écart du jeu depuis le camp d’entraînement. D’autre part, le nom de Domingo German a été ajouté à la liste des joueurs en congé administratif en vertu de la politique de lutte contre la violence conjugale des Ligues majeures de baseball.

The Associated Press