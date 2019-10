Foltynewicz excelle au monticule, Duvall cogne un circuit et les Braves gagnent

ATLANTA — Ajoutant un nouveau chapitre à son remarquable redressement de situation, Mike Foltynewicz a livré sept manches de qualité au monticule avant que le frappeur suppléant Adam Duvall ne frappe un circuit de deux points qui a lancé les Braves d’Atlanta vers une victoire de 3-0 contre les Cardinals de St. Louis vendredi soir à Atlanta.

Le gain a permis aux Braves d’égaler la série à une victoire de chaque côté. La série 3 de 5 reprendra dimanche à St. Louis alors que Mike Soroka sera au monticule pour les Braves, contre Adam Wainwright.

Foltynewicz, qui a passé une bonne partie de l’été au niveau AAA après un misérable début de saison, est un lanceur transformé depuis qu’il est revenu des ligues mineures.

À ses dix derniers départs, il a présenté une fiche de 6-1 avec une moyenne de points mérités de 2,65, des performances dominantes qui se sont poursuivies vendredi.

«C’est assez plaisant de voir un joueur passer à travers ce qu’il a vécu cette année et voir d’où il est revenu, a noté le gérant des Braves, Brian Snitker.

«De le voir relever son jeu d’un cran comme ça, c’est assez spécial.»

Face à Jack Flaherty, l’as des Cardinals et l’auteur de l’une des meilleures deuxièmes moitiés de saison dans l’histoire du baseball, Foltynewicz a concédé seulement trois coups sûrs.

Il n’a donné aucun but sur balles et obtenu sept retraits sur des prises lors d’une performance de 83 lancers face à laquelle les frappeurs des Cardinals ont été incapables de générer le moindre semblant d’attaque.

Les Cardinals n’ont envoyé qu’un seul coureur jusqu’au deuxième but contre lui, et c’était en deuxième manche lorsque Yadier Molina a cogné un simple et que Ozzie Albies, le deuxième but des Braves, a prolongé la manche en commettant une erreur sur un roulant de Paul DeJong.

Pas de problème pour Foltynewicz. Il a fait fendre l’air à Harrison Bader pour étouffer la menace.

«C’est assez spécial, a déclaré Foltynewicz. Je me suis assuré de ralentir les choses, de ne pas précipiter mon élan et de m’assurer que tous mes lancers soient efficaces. Ç’a été relativement facile, et ce fut très plaisant.»

Après que Kolten Wong eut frappé dans un double jeu pour mettre fin à la septième, Duvall est sorti de l’abri pour frapper à la place de Foltynewicz en deuxième moitié de la manche.

Avec un coureur sur les sentiers et deux retraits, Duvall a été accueilli par un concert de huées par les spectateurs massés au SunTrust Park, qui espéraient voir Foltynewicz pendant au moins une autre manche — surtout après que les releveurs des Braves eurent failli à la tâche dans la défaite de l’équipe lors du match initial.

Ces huées se sont transformées en acclamations lorsque Duvall, avec un compte de trois balles et deux prises, a retroussé un lancer de Flaherty dans les estrades du champ centre pour donner un coussin aux Braves.

«J’ai entendu 50 000 personnes me faire savoir qu’elles voulaient que ‘Folty’ reste dans le match, a lancé Duvall. Je voulais réaliser une bonne présence au bâton.»

Max Fried, habituellement un lanceur partant qui a été d’office deux jours de suite pour la première fois de la saison, n’a eu aucune difficulté à retirer les frappeurs des Cardinals en huitième, avant de faire place à Mark Melancon, victime de quatre points en neuvième manche dans une défaite de 7-6 jeudi.

Ce fut une autre sortie laborieuse pour Melancon, qui a concédé deux simples après un retrait avant de retirer Molina et Wong sur trois prises pour mériter le sauvetage.

Mais on se souviendra de ce match pour Foltynewicz qui a surpassé Flaherty, un lanceur qui n’avait accordé trois points qu’une seule fois en 15 départs en deuxième moitié de saison.

Après la pause du match des étoiles, le droitier de 23 ans a présenté une fiche de 7-2 et une moyenne de points mérités de 0,91, la troisième plus basse dans l’histoire du baseball en deuxième moitié de saison. Jake Arrieta (0,75) avec les Cubs de Chicago de 2015, et Greg Maddux (0,87) avec les Braves de 1994, sont les seuls à avoir fait mieux.

Flaherty a été choisi le lanceur du mois dans la Ligue nationale en août et en septembre.

Voilà que Foltynewicz a l’avantage pour pareil honneur en octobre. Membre de l’équipe d’étoiles en 2018, qui avait amorcé deux matchs avec les Braves lors des séries éliminatoires l’an dernier, Foltynewicz a été cédé dans les mineures vers la fin du mois de juin alors qu’il affichait un dossier de 2-5 et une moyenne de points mérités de 6,37.

Dans un match que les Braves avaient absolument besoin de gagner, il a offert sa meilleure prestation.

La seule véritable menace des Cardinals est venue en quatrième manche lorsque Wong a frappé un ballon jusqu’à la piste du champ droit pour le dernier retrait avec un coureur sur les buts.

Paul Newberry, The Associated Press